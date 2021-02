El Nàstic surt malparat de la visita a Andorra: Brugui, Carbia i Rueda, 'ko'

El gironí va notar una punxada a l'isquiotibial, el tarragoní una estrebada al psoes i van ser substituïts

Actualitzada 14/02/2021 a les 17:28

El Gimnàstic de Tarragona va aconseguir tornar d'Andorra amb un punt. Molt treballat i suat, ja que els andorrans van tenir més opcions de sumar un triomf que se'ls va escapar per culpa d'un autogol de Loureiro a l'inici de la segona meitat, que va contrarestar la diana de Saverio en el minut 42.El duel, però, va deixar efectes col·laterals, amb dos jugadors lesionats i un altre amb molèsties. Brugui i Fran Carbia van obligar a Toni Seligrat a realitzar dues substitucions als nou minuts d'enfrontament. Primer, el davanter va notar una estrebada en un contraatac que van liderar ell i un Brugui que, instants més tard, va patir una punxada muscular que també va encendre totes les alarmes.Els dos jugadors s'hauran de sotmetre avui a proves per comprovar l'estat real de les seves lesions. La que tenia pitjor pinta, almenys pel que es va poder veure sobre la gespa, era la de Brugui. Va notar una punxada a l'isquiotibial de la seva cama dreta i va demostrar signes de dolor. Com que és un futbolista que no està gens acostumat a trencar-se (de fet, no se li recorda cap lesió muscular rellevant), encara és aviat per determinar si es tracta d'alguna situació greu o bé si el futbolista en tindrà prou amb algunes setmanes de recuperació.Pel que fa a Carbia, va notar alguna molèstia al psoes i també es va veure obligat a parar. Era el més prudencial, ja que el futbolista va estar aproximadament uns cinc minuts sobre el verd per intentar provar, però la seva cara ho explicava tot.Finalment, Jesús Rueda també va haver d'abandonar la gespa, però al segon acte. Es va torçar el turmell i, a més, arribava al partit sense estar recuperat del tot d'unes molèsties que l'havien mantingut apartat dels onzes les darreres setmanes. I, per si tot això no fos suficient, Joel va marxar mig coix del camp. Aquesta circumstància es va produir, segurament, per la duresa de l'enfrontament i per la gespa artificial d'un camp que castiga sempre molt les cames dels futbolistes.La major sort per a tots aquests jugadors és que aquest cap de setmana el Nàstic descansa i que podrà anar recuperant efectius per a la causa.