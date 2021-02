El tècnic grana valora el treball de l'equip: «ha defensat extraordinàriament bé, l'Andorra no ha fet més perquè no els hem deixat».

L'entrenador del Nàstic de Tarragona destaca l'empat com «un partit de dos plantejaments diferents i d'alt nivell» on també apunta que «les ocasions han brillat per la seva absència, a causa del respecte que hi havia per part dels dos equips». Seligrat valora positivament el punt aconseguit a domicili i remarca que «l'equip ha defensat extraordinàriament bé, l'Andorra no ha fet més perquè no els hem deixat».Primer i segon classificat s'han repartit els punts en un partit de «poder a poder» on la notícia ha estat en l'accidentat del partit amb les lesions de Fran Carbia, Brugui i Jesús Rueda. Toni Seligrat ha apuntat que tant Carbia com Brugui pateixen lesions musculars, Brugui concretament «xuta a terra i sent dolor a l'isquio». Per la seva part, Seligrat espera que la lesió de Jesús Rueda sigui més lleu, el tècnic ha mencionat que el jugador «s'ha girat el turmell completament», però espera un esquinç lleu.Per acabar, Seligrat ha destacat el paper de Carlos Albarrán durant el partit «ha estat a un nivell molt alt, com sempre». A més destaca també l'estrena de Guillem Jaime com jugador grana i comenta la versatilitat del de Torreforta, «pot jugar a un bon nivell al lateral esquerre i als dos extrems».