Punt d'orgull (1-1)

Un Nàstic batallador suma a Andorra i continua líder gràcies a l'autogol de Loureiro

Actualitzada 13/02/2021 a les 21:00

Empat matiner

Vilanova, al travesser

Torna a sortir Ballesteros i debuta Jaime

FITXA TÈCNICA

ANDORRA

Ratti, Loureiro, Adrià Vilanova, Pastor (Mantovani 84'), Martí Vilà, Martí Riverola, Pedraza (Rai Marchán, 70') Bover, Iker (Pau, 84'), Carlos Martínez i Saverio (David Martín 78').

NÀSTIC

José Aurelio Suárez, Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Pol Domingo, Joan Oriol, Jesús Rueda (Francesc Fullana, 78'), Fausto Tienza, Javi Bonilla, Brugui (Pedro Martín 9'), Joel (Gerard Oliva, 78') i Fran Carbia (Pol Ballesteros, 9') (Guillem Jaime, 84').



GOLS

1-0, Saverio (42'); 1-1, Loureiro en pròpia porteria (46').



ÀRBITRE

Raúl Martín González (Canàries). Va mostrar la targeta groga al local Iker; i al visitant Joan Oriol.



INCIDÈNCIES

Partit disputat a porta tancada a l'Estadi de Prada de Moles.

El Gimnàstic de Tarragona va empatar a Andorra (1-1) després d'un partit molt complicat. Una autèntica batalla en la qual l'Andorra va tenir el control de l'esfèrica i en el qual, al final del duel, va poder deixar la victòria a casa, però l'autogol de Loureiro tan bon punt va començar el segon acte va contrarestar la diana de Saverio. Els andorrans van merèixer més, però el Nàstic torna amb un punt a casa.De sorpresa en sorpresa els onzes de Toni Seligrat. Aquest dissabte, dues de grosses. La primera, Jesús Rueda actuant com a centrecampista defensiu i, el segon, la primera titularitat de Joel en Lliga. José Aurelio Suárez va ser el titular sota pals i, la defensa, va ser la mateixa de la setmana passada: de dreta a esquerra, Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Pol Domingo i Joan Oriol.En el centre del camp, acompanyant Rueda, l'incombustible, Fausto Tienza i Javi Bonilla, sempre decisiu a pilota aturada. A dalt, Brugui, insubstituïble, va acompanyar dues novetats. La primera, l'esmentada de Joel i, la segona, la de Fran Carbia, que tornava a l'onze. Homes importants com Pedro Martín, Gerard Oliva o Francesc Fullana van esperar la seva oportunitat des de la banqueta.Més accidentat impossible el partit per al Nàstic. Als quatre minuts de joc, un contraatac conduït per Fran Carbia i en el qual Brugui, després d'una gran desmarcada, no va poder rebre la pilota, el primer d'aquests dos futbolistes es va fer mal. Feia signes clars de dolor a la cama esquerra i la seva mirada a la banqueta ho deia tot. Pocs segons més tard, Fausto Tienza va haver de ser atès perquè es va fer sang a causa d'un cop i, als vuit minuts, una cursa de Brugui va acabar amb l'esquerrà lesionat. Resum: minut 9 de partit entren Pedro Martín i Pol Ballesteros per Brugui i Carbia.El cop moral va ser molt dur per als tarragonins, ja que la lesió de Brugui, el líder absolut de l'equip en atac, no tenia bona pinta. Els seus propis companys es temien el pitjor i, el Nàstic sense Brugui, no és el mateix Nàstic. Poc a poc, metre a metre, els andorrans es van anar fent els amos del partit. El Nàstic no es trobava gens còmode i cap dels tres jugadors de dalt aconseguia rebre una pilota en condicions.El conjunt d'Eder Sarabia va aconseguir fer-se fort aprofitant les debilitats d'un Nàstic que es va poder avançar als 32 minuts de joc en una gran centrada des de l'esquerra de Javi Bonilla que no va poder rematar Alex Quintanilla, que s'havia quedat completament sol davant del meta rival. El central no va saltar com ho havia de fer i l'esfèrica li va rebotar al cap i va cabar desviada.L'Andorra va decidir que havia de marxar al descans guanyant i, en els instants finals, va prémer l'accelerador trobant el seu premi en el minut 42', quan una gran passada de Marti Vilà va acabar a peus d'un Saverio que, amb cama esquerra, la va posar impossible per a José Aurelio Suárez.El Nàstic sabia que marcar aviat seria vital per tornar a casa amb els tres punts, i així va ser. Un gran Carlos Albarrán, que va quallar un gran partit a Andorra, es va marcar una bona jugada per banda dreta i la seva centrada, dura i seca, va acabar rematada, en pròpia porteria, per Loureiro. Va ser molt intel·ligent l'acció del lateral del Nàstic, ja que com que no hi havia cap company del seu propi equip preparat per rematar, va buscar que algú la colés a dintre, com així va ser.José Aurelio Suárez va evitar, en el 57', que en primera instància Carlos Martínez i, posteriorment, Martí Riverola, tornessin a posar als locals per davant. Gran acció del meta que, tot i que no va poder aturar l'esfèrica, va aconseguir desviar-la.El d'Andorra va ser un partit de batalla. Molta duresa per part dels dos equips i un col·legiat que perjudicava gairebé sempre al Nàstic en totes les seves decisions. D'aquells arbitratges que et van minant la moral poc a poc i que acaben per treure als jugadors i a l'entrenador de les seves caselles.Els andorrans volien que els tres punts es quedessin a casa i, en sis minuts, van tenir dues ocasions clares de gol. Primer, Iker no va rematar amb claredat una centrada per la banda dreta i, en el 74', Vilanova va rematar al travesser una centrada lateral. Va decidir moure banqueta Toni Seligrat donant entrada a Gerard Oliva i a Francesc Fullana, per Joel i Rueda. Així, Tienza va endarrerir la seva posició i Oliva es va situar al centre.Es posava encara més intens l'enfrontament, fins al punt que Carlos Albarrán va haver de sortir al rescat dels seus, creuant-se a la perfecció i anticipant-se a Carlos Martínez, quan aquest es quedava sol davant de Suárez.L'últim canvi dels visitants va ser el de Guillem Jaime per Pol Ballesteros. Precisament, Ballesteros havia començat des de la banqueta, havia entrat per la lesió de Carbia, i va acabar substituït. Jaime, per la seva banda, debutava amb la samarreta del Nàstic i ho feia com a extrem, per intentar buscar la seva velocitat si tenia alguna opció de crear perill. Finalment, però, el marcador no es va moure.