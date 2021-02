El CBT cau a casa davant el CB Pardinyes (69-84)

L'equip torna a competir gairebé un mes després des del seu últim partit

Actualitzada 13/02/2021 a les 21:02

El CBT ha tornat a la competició gairebé un mes després del seu últim partit. A l'equip de Berni Álvarez li ha passat factura aquesta inactivitat, i durant els tres primers quarts, no li ha sortit pràcticament res del que ha intentat. Al davant ha tingut a un CB Pardinyes molt més intens i molt més ficat en un partit que al descans ja tenia guanyador. L'alt percentatge d'encert de l'equip lleidatà ha estat massa per als blaus. Kevin Coronel ha estat el millor jugador del partit, aconseguint 21 punts, 6 rebots i 18 de valoració.

El partit començava igualat, amb Manu Vázquez anotant els seus primers punts amb la samarreta blava i deixant un tap espectacular. El Pardinyes agafava la davantera però Duch i un triple de Coronel posaven el primer avantatge de l'equip de Berni Álvarez (8 – 7). Seria un miratge perquè els visitants posaven la directa amb un parcial de 0 a 9 per agafar la primera diferència important (8 – 16). El CBT es veia sorprès amb l'encert del rival des de l'exterior, i la diferència marxava fins als 11 punts (18 – 29). Un nou triple dels lleidatans, el setè de vuit intents, deixava un resultat de 18 a 32 a la finalització del primer quart.

La dinàmica seguia exactament igual amb l'arrencada dels següents deu minuts. El Pardinyes no afluixava i seguia augmentant la diferència (18 – 44), mentre privava els blaus d'anotar. Havien de passar gairebé sis minuts per tornar a veure l'encert en l'equip de Berni. 4 punts dels blaus intentaven donar oxigen a l'equip, que es veia més de 20 punts per sota (22 – 48). Només un triple de Jaume Zanca era tot el que podia aportar l'equip ofensivament, per marxar al descans amb un resultat de 25 a 56.

Amb el partit decidit, el CBT ha mirat de jugar amb tranquilitat per intentar reduir la diferència, però sense gaire èxit. Ho intentava Duch, amb quatre punts consecutius, i s'hi afegia Zanca amb un triple (33 – 63). Els errors dels tarragonins se sumaven a l'encert lleidatà per arribar a un resultat de 38 a 74 a la finalització del quart.

Un seriós últim quart de el CBT ha permès rebaixar la renda fins als 15 punts i finalitzar amb 69 a 84 a l'electrònic.

El partit s'ha disputat al Casal de Riuclar degut a que el Pavelló del Serrallo és seu electoral.