El CBT torna a la competició després de deixar enrere el coronavirus

Els blaus rebran al CB Pardinyes al Pavelló de Riuclar perquè el Serrallo serà seu electoral

Actualitzada 11/02/2021 a les 19:21

A 'TAC12'

El Club Bàsquet Tarragona tornarà a competir demà. El primer equip blau fa gairebé un mes que no trepitja les pistes de joc, i aquesta circumstància s'ha produït per culpa de casos de coronavirus, molt aïllats, però que han obligat a realitzar una llarga aturada encadenant un ajornament i un altre.Sembla que la pandèmia ha donat una treva als homes de Berni Álvarez, els quals ja estan recuperats completament (els que havien patit virus) i ja esperen la seva pròxima cita. Serà aquest dissabte, contra el Club Bàsquet Pardinyes. L'escenari, però, no serà l'habitual dels partits del Club Bàsquet Tarragona, sinó que el duel es traslladarà a un altre indret. Concretament, al Pavelló de Riuclar, també a Tarragona. És així perquè el Serrallo és una de les seus electorals de la ciutat tarragonina i, tot i que el duel sigui dissabte i les eleccions diumenge, per motius de seguretat i de logística, no és possible repetir escenari.Berni Álvarez va mostrar-se satisfet pel retorn a la competició. El tècnic va manifestar que «després d'un mes, tenim moltes ganes de tornar a jugar, però ho farem una mica tocats físicament». «El fet de no poder entrenar amb normalitat fins fa poc ens pot condicionar», va afegir l'entrenador, qui espera que el canvi de pavelló «ens afecti el menys possible i no acabi resultant un hàndicap per a nosaltres».El partit es jugarà quan passin cinc minuts de les sis de la tarda. És així perquè serà emès en directe per TAC12 (La Xarxa).El rival, és un CB Pardinyes que es troba còmode competint lluny del Barris Nord i que esperarà repetir resultats positius com els que ja ha aconseguit en pistes complicades com les d'Albacete o Barça.«És, segurament un rival directe, que ens plantejarà un partit complicat», va destacar Berni Álvarez, qui va afegir que «en la vessant anotadora depenen de Moore (el seu jugador més valorat), però també tenen jugadors de talent com Besora, Balastegui o Knezevic». «Ells controlen bé els timmings del joc, pel que nosaltres intentarem estar concentrats en defensa i tenir un ritme de partit més alt, dins de les nostres circumstàncies, perquè ells no es trobin còmodes», va finalitzar.