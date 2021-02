Duel a les altures

El Nàstic visita l'Andorra amb la intenció de deixar clar qui és el líder

Actualitzada 12/02/2021 a les 20:04

Alguns canvis a l'onze

El Gimnàstic de Tarragona visitarà aquest dissabte a la tarda (18 hores) a l'Andorra. Serà un duel de gegants, ja que mesuraran forces el líder (Nàstic) i el segon classificat, els dos equips que, de moment, han deixat més clar que volen acabar en el grup dels tres primers que passaran a jugar directament a Primera RFEF i que tindran la possibilitat de lluitar per l'ascens a Segona Divisió A.Els tarragonins tenen 27 punts, pels 25 dels andorrans, tot i que els catalans han disputat un partit més que el seu rival. És per aquest motiu perquè el triomf és tan important, ja que una derrota grana deixaria al Nàstic segon, a un punt del nou líder, i amb un partit més, amb què podrien arribar a ser quatre.L'Andorra arriba en un moment excel·lent, havent sumat tretze punts dels últims quinze en joc, mentre que el Nàstic no perd des del 18 d'octubre, en la jornada inaugural, quan va caure derrotat al Johan Cruyff davant del Barcelona B (1-0).Toni Seligrat continuarà tenint les baixes de la setmana passada. El porter Gonzi, el defensor Marc Trilles, els migcampistes Javier Ribelles i Fran Miranda i el davanter Lupu no viatjaran a Andorra, amb què el tècnic grana haurà de tornar a buscar una alineació el màxim competitiu que sigui possible anant tan curt d'efectius.José Aurelio Suárez estarà sota pals, mentre que en defensa, si no hi ha cap canvi, en el lateral dret actuarà Carlos Albarrán. Guillem Jaime, fitxatge estrella del mercat d'hivern, demana pas i, en un moment o altre, arribarà el seu moment. A l'esquerra no hi ha dubtes, amb Joan Oriol com a titular indiscutible. A l'eix de la defensa podria tornar Rueda, recuperat pràcticament de les seves molèsties, qui formaria parella amb Alex Quintanilla.A la medul·lar, Fausto Tienza farà les funcions d'home més endarrerit, mentre que Bonilla i Fullana actuaran per davant. A dalt, Brugui repetirà a la banda dreta. A partir d'aquí, podria haver-hi canvis. Gerard Oliva podria començar des de la banqueta i, el seu lloc, l'ocuparien o bé Pedro Martín o Fran Carbia, amb què també hi hauria canvis a la banda esquerra. Joel també podria entrar en escena, ja que l'atacant, que pot actuar en punta o com a interior, fa temps que demana pas.