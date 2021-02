Rueda ultima el seu retorn i apunta a l'onze que el Nàstic mostrarà a Andorra

El central portava algunes setmanes lesionat i té moltes opcions de ser la gran novetat dels tarragonins en l'alineació

Actualitzada 10/02/2021 a les 19:25

Jesús Rueda torna a estar disponible. El defensa central apunta a formar part de l'onze inicial que proposarà Toni Seligrat aquest dissabte al camp de l'Andorra després que el futbolista hagi superat les molèsties que ha anat arrossegant durant les últimes setmanes.El Nàstic va anunciar el dimarts de la setmana passada, el dia 2 de febrer, que Rueda tenia molèsties a l'adductor de la seva cama dreta. Per aquest mateix motiu, el futbolista no va poder jugar a Olot i tampoc ho va fer aquest passat cap de setmana, en el marc de l'empat dels tarragonins contra el Prat al Nou Estadi.L'extremeny no va estar disponible, però tot apunta que sí que podrà actuar a Andorra, amb què Toni Seligrat tindrà més opcions disponibles de cara a l'enfrontament. El tècnic grana sap que té disponibles, a l'eix de la defensa, futbolistes com Alex Quintanilla o Pol Domingo. Ara bé, quan Rueda està en condicions de jugar, sempre ha estat de la partida i, aquest pròxim diumenge, també serà així. Això sí, aquest fet es produirà sempre que el defensor estigui al cent per cent i pugui aportar totes les condicions físiques que sempre ofereix a l'equip.Rueda és un futbolista que, sempre que ha estat a disposició de l'entrenador, ha acabat jugant. Ell i Quintanilla apunten a l'eix de la defensa de cara al partit a Andorra, amb què Pol Domingo tornaria a la banqueta, a esperar una nova oportunitat. Domingo va ser titular aquest passat diumenge contra el Prat en un duel en el qual el defensor de la Pobla de Montornès no va tenir un treball excessiu a nivell defensiu, encara que sí que va demostrar algunes mancances a l'hora de treure la pilota jugada.Es tracta només d'un partit, però un dels problemes que va tenir el Nàstic davant del seu rival va ser la seva manca de criteri a l'hora de servir la pilota des del darrere, en moltes accions al llarg dels 90 minuts.