Joan Laporta: «Mai he anat a veure cap partit del CF Reus»

El candidat a la presidència del Barça es desmarca del club reusenc

Actualitzada 10/02/2021 a les 19:37

Joan Laporta, candidat a la presidència de FC Barcelona, va assegurar en una entrevista a Canal Reus que «a mi m'encanta Reus, però mai he gestionat el CF Reus, ni he anat a cap partit del Reus».El que va ser president del Barça va justificar a Joan Oliver, que va ser màxim accionista del club de la capital del Baix Camp. «L'únic club que he gestionat era el Barça, tothom ho sap. Qui portava el Reus és un bon amic meu, com ho és el Joan Oliver. Va fer una gestió gràcies a la qual tenia Reus entusiasmada, ja que va pujar l'equip a Segona A», va dir.«El Joan ho explicava cofoi i n'estava orgullosíssim.Nosaltres érem una empresa que es dedicava a diverses activitats i el Joan es dedicava al Reus. Quan em va demanar ajut ho vaig fer, però no li va sortir bé», va sentenciar.