Fernando Alonso atropellat per un cotxe mentre anava amb bicicleta

El pilot tindria algunes fractures i ha estat ingressat en un hospital

Actualitzada 11/02/2021 a les 21:07

El pilot espanyol Fernando Alonso, dues vegades campió del món de Fórmula 1 i que enguany torna al campionat amb l'equip Alpine, ha estat atropellat per un cotxe mentre muntava amb bicicleta als voltants de Lugano (Suïssa), informa el diari italià 'La Gazzetta dello Sport'.Segons aquest diari esportiu, Fernando Alonso, campió el 2005 i 2006, «hauria estat atropellat per un cotxe mentre s'entrenava amb bicicleta per les carreteres suïsses prop de Lugano».«Rescatat immediatament i ingressat en un hospital local, els primers exàmens radiològics haurien mostrat possibles fractures», agrega La Gazzetta dello Sport.