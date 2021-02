La Pobla no ha perdut des que es va produir el relleu a la banqueta

Amb Dani Vidal com a primer tècnic, el filial del Nàstic ha guanyat dos partits i n'ha empatat cinc

Actualitzada 09/02/2021 a les 20:43

Canvi radical, en el que fa referència a resultats, el que s'ha produït al primer equip del CF Pobla de Mafumet. Des de l'arribada de Dani Vidal a la banqueta, l'equip ha trobat la regularitat que buscava la Junta Directiva pobletana quan va decidir destituir Albert Company, el mateix entrenador que un any abans brillava amb grans resultats i amb bon futbol.L'esport rei consta de dinàmiques i és una modalitat en la qual, com gairebé tota la resta, manen els resultats. Els resultats són millors des de l'arribada de Vidal, encara que els jugadors són, a excepció de les darreres incorporacions del mercat d'hivern, són els mateixos. Hi ha ocasions en les quals els jugadors han deixat de funcionar amb una idea o amb unes dinàmiques i, els mateixos futbolistes, comencen a carburar amb noves impressions. Així ha estat.De moment, amb Dani Vidal a la banqueta, el filial del Gimnàstic de Tarragona ha guanyat dos partits i n'ha empatat cinc més. El més important és que fa gairebé dos mesos que el conjunt pobletà no ha patit cap derrota i que, dels 21 últims punts en joc, n'ha sumat onze, més de la meitat. Són números que estan acostant poc a poc a la Pobla a la zona noble de la taula classificatòria, encara que segueix lluny del lloc que li pertocaria.L'estrena de Vidal va ser molt bona, amb un empat a dos gols al camp del Vilafranca. La següent jornada, igualada a casa davant del Santfeliuenc (1-1) i, en la següent jornada, va arribar el primer triomf del que fins llavors era l'entrenador del juvenil A del Nàstic. 0-3 a Igualada per començar a il·lusionar. Després, sengles empats a un gol, al camp del San Cristóbal i a casa, davant del Santfeliuenc, per continuar golejant a l'Europa a domicili (1-4) i empatar aquest diumenge, a casa, contra el Vilafranca d'Ivan Moreno.Pel pressupost que té el CF Pobla de Mafumet, que és amb molta diferència, dels més elevats de la categoria, quedar al final de la primera fase de la competició entre els tres primers classificats hauria de ser una obligació, però no està sent així. Amb catorze partits disputats, disset punts són els que té un equip que dista a sis punts del Manresa, tercer classificat, i últim dels tres equips, juntament amb Terrassa i Europa, que disputarien la fase d'ascens de categoria a Segona Divisió RFEF.