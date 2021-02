La 56a edició del RallyRACC se celebrarà a Salou del 14 al 17 d'octubre

La penúltima prova del calendari serà íntegrament sobre asfalt

Actualitzada 10/02/2021 a les 10:33

La 56a edició del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, Rally de España 2021 es disputarà del 14 al 17 d'octubre. Per setzè any consecutiu, Salou i PortAventura World seran el nucli central de la competició.La divisió esportiva del RACC està treballant en l'itinerari d'aquesta penúltima prova del calendari del 2021, que serà íntegrament sobre asfalt. El mundial d'enguany, que constarà de 12 proves, va arrencar al gener a Monte-Carlo i prosseguirà a Rovaniemi-Finlàndia, Croàcia, Portugal, Itàlia-Sardenya, Kenya, Estònia, Jyväskylä-Finlàndia, Ypres-Bèlgica i Xile. A l'octubre se celebrarà el RallyRACC i al novembre serà el torn del Japó, on es disputarà la prova final del campionat.El 56 RallyRACC compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Salou, la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada, el Patronat de Turisme de Salou, PortAventura World, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de Turisme.