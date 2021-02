El Nàstic comença a trobar el seu lloc de cara a la segona fase de la temporada

De moment, el coeficient de punts de l'Ibiza és sensiblement superior al del Nàstic, que és el segon millor dels 21 equips del grup 3

Actualitzada 09/02/2021 a les 19:39

Se sumaran els punts

Gairebé dos mesos

Encara queda aproximadament un terç de primera fase per disputar-se, però la temporada a Segona Divisió B està avançant a bon ritme i sense frens. Algun cas per coronavirus està alentint la competició, encara que els partits no s'aturen cada cap de setmana i, en la mesura del possible, es van recuperant tots els ajornats entre setmana.Encara és aviat, però a aquestes alçades de campionat és important comprovar la situació dels equips en funció de les seves aspiracions. I l'objectiu del Gimnàstic de Tarragona no és un altre que el d'ascendir a Segona Divisió B. El primer pas per a assolir aquesta meta serà finalitzar entre els tres primers del seu subgrup de Segona B, el 3A. De moment, va pel bon camí. Els tarragonins són els líders en solitari, amb 27 punts. Ara bé, immediatament al darrere apareix un Andorra que, amb un partit menys jugat, compta amb 25 punts. Després treu el cap, lluny, amb dinou punts, el Lleida Esportiu.Aquests serien els tres conjunts del subgrup català que passarien a la següent fase per l'ascens. Tots tres, si ara mateix finalitzés el campionat, s'assegurarien, de forma automàtica, jugar a Primera Divisió RFEF (o Segona Divisió B Pro, com se l'ha anat anomenant) la pròxima campanya.Ara bé, després de finalitzar aquesta primera fase, arriba la segona, en la qual entraran en joc equips dels altres subgrups. Pel que fa referència als catalans, aquests s'uniran als valencians i als balears. Els tres millors de cada subgrup es veuran les cares i jugaran tan sols contra els equips que no hagin disputat cap partit en la primera fase. Serà una anada i una tornada, després de la qual, sortiran tres equips que passaran al play-off final.De cara a aquesta segona fase, se sumaran els punts de la primera, de forma que el Nàstic ha de guanyar els màxims partits que pugui, per un benefici posterior. Ara mateix, si s'acabés la primera fase, als Nàstic, Andorra i Lleida se'ls sumarien, del subgrup 3B, l'Ibiza, l'Alcoyano i el Villarreal B. Aquests tres conjunts són, actualment, els tres primers classificats entre valencians i balears. També han sumat cadascú els seus punts, però, al final del campionat, hauran disputat dos enfrontaments menys que els clubs catalans. Aquesta circumstància es produeix perquè el subgrup A està format per onze equips, mentre que el B en té deu. Ara bé, el coeficient de punts es pot calcular fàcilment dividint els mateixos punts sumats pels partits disputats.En aquest sentit, el Nàstic és, ara mateix, el segon millor dels 21 equips de tot el grup 3 de la categoria de plata. L'Ibiza és, indiscutiblement, l'equip que més fiabilitat està demostrant. Si continua demostrant el mateix nivell de joc i, sobretot, de resultats, arribarà llençat a la segona fase. Dels 39 punts possibles, n'ha aconseguit sumar un total de 30, unes xifres que fan por, encara que, tal com asseguren també molts experts, la competència en el subgrup català és molt més gran que en cap altre de la categoria de bronze del futbol espanyol.Encara resten dos mesos de competició, temps en el qual el Nàstic s'haurà de marcar certs objectius. El primer de tots, sumar de tres en tres en totes les ocasions que sigui possible per, d'aquesta manera, arribar a la segona fase en les millors condicions que sigui possible. El segon, no abandonar aquesta posició de privilegi, el lideratge, que també serveix per incrementar la moral de futbolistes, tècnics i, encara que no puguin entrar al camp, també d'aficionats. Finalment, seria molt important arribar a la segona fase en condicions de tenir opcions de disputar la primera posició en aquesta segona fase. Ara mateix, l'Ibiza és qui l'ostentaria.