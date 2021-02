Un punt és un punt (1-1)

El Nàstic, incapaç de derrotar al Prat en camp propi en un duel en el qual l'ex de la Pobla Sergio Montero va avançar als visitants i Bonilla va empatar de penal

Actualitzada 07/02/2021 a les 13:53

FITXA TÈCNICA

NÀSTIC

José Aurelio Suárez, Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Pol Domingo, Joan Oriol, Fausto Tienza, Francesc Fullana (Fran Carbia, 79'), Javi Bonilla (Thomas Amang, 86'), Brugui, Gerard Oliva (Pol Ballesteros, 59') i Pedro Martín (Joel, 59').



PRAT

Craviotto, Diego, Roger Figueras, Héctor (Martos, 37'), Neeskens, Adri Díaz, Putxi, Sergio Montero (Marc Padilla, 86'), Guzmán, Eric Jiménez (Astals, 72') i Bertomeu.



GOLS

0-1, Sergio Montero (56'); 1-1, Bonilla de penal (65').



ÀRBITRE

Francisco José Ortega Herrera (Valencià). Va mostrar la targeta groga als locals Joan Oriol i Pol Ballesteros; i als visitants Putxi, Eric Jiménez i Roger Figueras.



INCIDÈNCIES

Partit disputat al Nou Estadi a porta tancada. Es va guardar un minut de silenci en memòria del soci número 1 del Nàstic, Josep Fort i Subirats

El Gimnàstic de Tarragona es va haver de conformar amb un punt en el duel disputat contra el Prat, a terreny propi. Els de Toni Seligrat van veure com Sergio Montero s'avançava en una bona rematada a una centrada lateral i després van igualar el duel des dels onze metres, gràcies a un penal botat per Bonilla. El duel va estar envoltat d'un escàndol per la no expulsió de Putxi després d'una entrada per darrere i sense pilota a Brugui. El Nàstic no va guanyar, però almenys va sumar un punt.Partit marcat per les baixes en el conjunt grana. Entre els afectats pel coronavirus, els contactes directes i els lesionats, Toni Seligrat va poder comptar amb menys jugadors dels que hagués volgut. Ara bé, l'onze que va proposar el tècnic valencià va ser una alineació digna de lluitar per l'ascens. I és que la plantilla que li ha quedat al Nàstic després de les últimes incorporacions és, encara, més completa que la que va iniciar el curs que, per si sola, ja era molt potent.José Aurelio Suárez va ser l'escollit sota pals, amb Parra a la banqueta, i la defensa va ser la formada per Carlos Albarrán en el lateral dret, Joan Oriol en el cantó contrari i Pol Domingo i Alex Quintanilla a l'eix. El centre del camp, més ofensiu impossible: Fausto Tienza fent la tasca d'ancoratge, amb Javi Bonilla i Francesc Fullana com a interiors. Pel que fa a l'atac, a la dreta Brugui, a l'esquerra Pedro Martín i Oliva en punta.Les intencions d'un equip i de l'altre van quedar clares des del principi. Els del Llobregat, conscients que la manca d'entrenaments al llarg de la setmana per culpa d'un cas de covid els acabaria passant factura, van començar molt endollats, intentant tenir possibilitats de marcar aviat per després aprofitar aquesta renda. El Nàstic, ben posicionat, tan sols pressionava, però amb molta força, de tres quarts de camp cap endavant, on Pedro Oliva i Brugui, en primera instància, i Bonilla i Fullana, de forma intermitent, anaven saltant intentant buscar una pèrdua forçada per part del rival. El desgast, doncs, era visitant.Amb el pas dels minuts, sobretot a partir dels vint, el Nàstic va fer-se més amb el control de l'esfèrica. Cap dels dos equips havia disparat a porteria i el partit anava entrant en una fase en la qual els tarragonins sempre sortirien beneficiats. Van haver de passar 23 minuts perquè el Nàstic protagonitzés una arribada de perill. Va ser en una passada molt llarga i alta de Carlos Albarrán a Brugui. L'esquerrà no hi va arribar pels pèls quan tan sols tenia per davant al meta Craviottto.Pedro Dólera es va veure obligat a moure banqueta abans de l'esperat. Héctor es va fer mal en una caiguda, concretament al seu colze. Per evitar problemes majors, l'entrenador visitant va donar entrada a Martos, quan faltaven vuit minuts pel descans. Cap dels dos equips va disparar a porteria en els primers 45 minuts.Inici vibrant el del segon acte, quan a punt va estar l'equip visitant d'obrir la llauna. Bona cursa de Víctor Bertomeu, que es va plantar a l'àrea i Quintanilla, intentant desviar, gairebé marca en la seva pròpia meta. José Aurelio Suárez estava molt atent i va aconseguir desviar el perill. Tot el que no va passar a la primera meitat, va succeir en els segons 45 minuts. Per començar, escàndol arbitral. Jugada més que polèmica quan Putxi va entrar per darrere i sense pilota a Brugui, llençant-lo a terra. Era vermella clara, però el col·legiat va decretar groga. Incomprensible decisió que va deixar anar cinc minuts en els quals es van veure dues cartolines més.Els nervis van entrar al cos dels jugadors del Nàstic i, en la primera ocasió clara del Prat, va caure el gol. Centrada des de la dreta de Diego i Sergio Montero la pentinava perquè fos impossible d'aturar per a José Aurelio Suárez. El quart gol en el que va de temporada de l'ex de la Pobla suposava un gerro d'aigua freda per a un Nàstic que, com s'ha acostumat a fer aquesta temporada, no va abaixar els braços.Per començar, Toni Seligrat va moure banqueta. Va donar entrada a Pol Ballesteros i a Joel, dos dels seus revulsius preferits, per Oliva i Pedro. Explosivitat, velocitat i espurna per presència, alçada i rematada. Un canvi que li va sortir bé al tècnic, no perquè cap dels nous fos protagonista directe en el gol, però sí perquè les substitucions van anar acompanyades d'una reacció. Una molt bona acció de Brugui per la dreta va acabar a peus de Fullana i, la centrada del balear, en mans del rival. Penal clar i Bonilla, des dels onze metres, no va fallar.Brugui, a la seva, tornava a ser l'home més determinant a dalt i tenia al seu costat Joel, actuant de punta, i Ballesteros, a l'esquerra. La resta de l'equip, a treballar per a ells tres. El mateix Joel va ser protagonista en el 78', guanyant la partida, per força, a un defensor, i plantant-se al davant de Craviotto. El seu tret, però, el va desviar el meta des de terra. Al següent minut va entrar Carbia per Fullana, amb què Joel va endarrerir la seva posició, situant-se Carbia en la punta de l'atac. Tornava el Nàstic a jugar amb quatre davanters, com fa sempre que necessita buscar el gol, en els minuts finals.Després de setmanes sense participar ni entrar en convocatòries, va tornar Thomas Amang. Ho va fer en un nou intent de Seligrat de buscar els tres punts a la desesperada. Va entrar per Bonilla, amb què ja eren cinc davanters els que hi havia a la gespa. De poc va servir en un dia que no va ser dels millors del Nàstic de la temporada, però en el qual, almenys va aconseguir un punt.