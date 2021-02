Toni Seligrat: «Ofensivament hem estat molt malament, no hem generat res»

L'entrenador del Nàstic fa autocrítica i reconeix el mal partit del seus en la faceta atacant

«Hem estat molt espessos avui. És fàcil dir que és demèrit del Nàstic, però els nois que teníem davant ho han fet bé. Ells han aconseguit que generéssim molt poc, no tan sols pel que fa a ocasions, sinó també de fluïdesa en el joc». Així es va manifestar Toni Seligrat després del duel contra el Prat.

L'entrenador grana va lloar el treball defensiu dels seus, ja que «als 30 segons de la segona meitat, Quintanilla gairebé es fa gol en la nostra porteria i, després, ha arribat el gol de Montero, en una centrada aïllada».

Ara bé, Seligrat va deixar ben clar que, en la faceta atacant, els grana no van estar gens encertats. «Ofensivament hem estat molt malament, no hem generat absolutament res. Ens ha faltat tot el que s'ha de tenir en atac. No hem estat bé en el control, hem estat imprecisos en la passada, hem deixat que el rival tingués continuïtat en atac..., però estem parlant del rival menys golejat del grup», va dir en aquest sentit.

Sobre la jugada del penal, l'entrenador del Nàstic va apuntar que «no hi pot haver una acció més de targeta vermella que la de Putxi» i, pel que fa al penal assenyalat a favor dels seus, va manifestar que «a mi m'han semblat mans clares, penal claríssim».

Ara bé, tot i la punxada a casa, Seligrat va voler deixar ben clar que «portem una jornada més sense perdre i continuem líders». El Nàstic visitarà l'Andorra, doncs, com a primer classificat.