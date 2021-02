Ja coneixem els dorsals dels nous fitxatges del Nàstic de Tarragona

Una de les tres noves incorporacions durant aquest mercat d'hivern porta número del filial

Actualitzada 06/02/2021 a les 21:13

El Nàstic de Tarragona anuncia els dorsals de les seves tres incorporacions durant aquest mercat d'hivern.El jugador de Torreforta cedit pel Castellón, Guillem Jaume, portarà el dorsal número 7, abans ocupat per Pol Prats que ha marxat cedit a la UE Olot aquest mateix mercat d'hivern a la recerca de minuts.El davanter ex de l'Alavés B, Andrei Lupu, portarà el dorsal número 18, que va quedar orfe durant aquesta temporada.Finalment, el centrecampista saudí Feras Siraj F. Alghamdi lluirà el número 33, un dorsal que normalment està reservat per jugadors del filial.