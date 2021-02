El Nàstic no vol deixar anar l'accelerador

Els grana rebran al Prat aquest diumenge (12 hores) amb la idea seguir sumant de tres en tres

Actualitzada 06/02/2021 a les 21:12

Empat a l'anada

El Gimnàstic de Tarragona no vol que s'aturi la festa. L'equip de Toni Seligrat rebrà aquest diumenge, a partir de les 12 hores, a un Prat que arriba al duel com a cuer del subgrup 3A de Segona B, però amb grans números defensivament, ja que són el rival menys golejat, amb nou dianes encaixades.Amb 26 punts, el Nàstic ha posat la cinquena marxa i no vol deixar anar l'accelerador. Sumar el màxim de punts que sigui possible és l'única meta que s'ha marcat un equip que sap que és molt important aconseguir-ne molts de cara a la segona fase, quan entraran en escena els conjunts del subgrup 3B.Aquesta ha estat una setmana estranya per als dos equips. Al Nàstic, a causa dels dos casos de covid confirmats i dels dos contactes directes i, al Prat, perquè va començar a entrenar dijous, precisament, perquè arrossegava també una situació similar. Ara, el Prat arriba amb tan sols tres entrenaments, però amb cap positiu per la pandèmia.El partit d'anada entre els dos conjunts va estar més que igualat. El Nàstic va esgarrapar un punt (1-1) gràcies a un gol de Pol Ballesteros, que va ser titular en el dia en el qual van expulsar a Marc Trilles. Va ser el primer punt sumat fora de casa per a un equip que estava encara en fase de construcció.De cara al duel d'aquest diumenge, Toni Seligrat tindrà diverses baixes. No estaran disponibles per al duel, si no hi ha cap contratemps d'última hora, Gonzi, Trilles, Fran Miranda, Lupu i Ribelles, mentre que, en principi, Jesús Rueda s'ha recuperat de les seves molèsties i estarà.Així, José Aurelio Suárez tornarà a ser el titular sota pals. En el lateral dret, Carlos Albarrán seria l'escollit i, a l'esquerra, actuarà Joan Oriol. Pol Domingo i Quintanilla serien els centrals.Per davant, Fausto Tienza, Javi Bonilla i Francesc Fullana seran els tres centrecampistes titulars, mentre que, a dalt, Brugui serà titular a l'esquerra, Pedro al centre i, la banda esquerra, se la rifaran Fran Carbia i Pedro Martín.