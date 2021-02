Seligrat es mostra convençut que el Nàstic «sortirà diumenge amb un gran onze» tot i les baixes

«Per sort podem seguir entrenant i jugant, som afortunats», ha dit l'entrenador grana

«Encara no havíem patit la pandèmia en primera persona, però ho tens tan a la vora que aquesta vegada ens ha tocat a nosaltres», així valorava l'entrenador grana Toni Seligrat, els dos casos positius per covid-19 que hi ha hagut al primer equip del Gimnàstic de Tarragona. «Per sort podem seguir entrenant i jugant, som afortunats», ha dit.Aquest diumenge el Nàstic s'enfronta al Prat, cuer de la lliga, i Seligrat ha indicat que les baixes «no s'han de notar, i si es noten serà en el vessant negatiu, ja que hem tingut una setmana diferent on hem entrenat menys». «Estic convençut que el Nàstic sortirà diumenge amb un gran onze», ha reblat.«Els resultats al llarg de la temporada són bons i últimament encara són millor» ha dit, finalitzant que l'equip li genera molt bones sensacions des de l'inici de la temporada.