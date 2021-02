Els jugadors i personal tècnic del Nàstic donen negatiu als tests d'antígens

El Gimnàstic de Tarragona ha comunicat que la ronda de tests ràpids d'antígens que han realitzat aquest matí de divendres als jugadors i personal tècnic han sortit tots negatius. Per aquest motiu, l'equip grana continuarà preparant el partit d'aquest diumenge contra el Prat al Nou Estadi (12 hores).

El club tarragoní va confirmar ahir dos casos de coronavirus, a més hi ha dos contactes estrets de la plantilla grana. Aquests dos casos no podran jugar el partit d'aquest diumenge contra el Prat al Nou Estadi (12 hores) i també es perdran el duel davant de l'Andorra del dissabte dia 13 de febrer (encara que es pugui determinar que hagin passat els deu dies de rigor, no hauran entrenat amb l'equip i, per tant, no estaran preparats).



Un dels positius presenta simptomatologia lleu i es troba bé de salut, mentre que el segon és totalment asimptomàtic. Pel que fa als dos contactes estrets, negatius en el test PCR, són totalment asimptomàtics.