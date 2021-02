El cuer visitarà el Nou Estadi com a rival menys golejat del subgrup català

El Prat ha encaixat nou dianes en el que va de temporada per deu d'un Nàstic que ha disputat dos duels més que els del Llobregat

Actualitzada 04/02/2021 a les 19:36

Sergio Montero

El Gimnàstic de Tarragona s'enfrontarà al Prat aquest diumenge, sempre que els casos de coronavirus no passin dels permesos per la Real Federación Española de Fútbol. L'enfrontament es desenvoluparà al Nou Estadi a partir de les dotze del migdia i el rival del Nàstic és l'actual «fanalet vermell» del subgrup 3A de la Segona Divisió B.Ara bé, aquesta posició és enganyosa. Pot resultar curiós que el cuer del grup és, a més, l'equip que menys gols ha encaixat de tots els que hi competeixen. Algú pot posar l'excusa que els del Llobregat, per culpa del coronavirus, han disputat tan sols onze enfrontaments fins ara, pels dotze o tretze de la resta. Però encaixar nou dianes en onze partits són unes grans xifres, a les quals tan sols s'hi acosten les deu del propi Nàstic, de l'Andorra i del Llagostera o els onze del Badalona.La fortalesa defensiva del Prat és una de les seves grans virtuts, sinó la major de totes. Ja ho va demostrar amb escreix en el partit d'anada entre els barcelonins i l'equip de Toni Seligrat, el qual va avançar-se amb gol de Pol Ballesteros, però va acabar empatant en un final en el qual l'embranzida local va poder amb la qualitat del Nàstic. A més, Marc Trilles va ser expulsat durant l'enfrontament i aquesta circumstància va resultar determinant en un empat que a alguns els va saber a poc però que, amb el pas de les jornades, sembla que aquest punt serà molt important, sobretot amb vistes a la segona fase, en la qual s'arrosseguen els punts de la primera i s'ajunten els equips dels subgrups A i B.Cinc són les dianes que ha marcat el Prat en el que va de temporada. Tres d'aquests gols els ha anotat Sergio Montero, futbolista que la passada temporada va brillar al CF Pobla de Mafumet i que va haver de fer les maletes després de conèixer que no entrava en els plans del primer equip.A causa dels capritxos del calendari i dels ajornaments per culpa del coronavirus, el Prat ha disputat tan sols quatre enfrontaments lluny de casa, pels set a camp propi. En els duels a domicili, dos empats i dues derrotes són els números d'aquest equip que no té la intenció de perdre l'oportunitat d'intentar jugar la pròxima temporada a la Primera RFEF, que seria la tercera categoria en importància a nivell nacional.En el que fa referència als partits fora de casa, el Prat sempre ha destacat per demostrar competitivitat, independentment de l'escenari. En la jornada inaugural del campionat, va perdre per 2-1 a Sant Adrià contra l'Espanyol B. Quinze dies més tard, va aconseguir una fita que no va poder assolir el Nàstic: puntuar a l'Estadi Johan Cruyff davant del Barcelona B (0-0). També ha perdut a Lleida i ha empatat, sense gols, a Olot, escenari en el qual el Nàstic va sortir victoriós la passada setmana. No subestimar el rival seria el primer pas que hauria de fer el Nàstic per sumar tres punts que el destacarien encara més en el lideratge.