Un dels dos resultats dubtosos ha acabat sent un positiu

Actualitzada 04/02/2021 a les 07:57

Avui entrenen

El Nàstic estava pendent aquesta matinada de la revisió de dos resultats de les PCR realitzades als seus jugadors aquest dimecres per determinar si eren positius o negatius. Finalment, un ha estat positiu i, l'altre, negatiu, amb què es confirmen dos casos de coronavirus al club grana.A aquests dos casos, que no podran jugar el partit d'aquest diumenge contra el Prat al Nou Estadi (12 hores) i que també es perdran el duel davant de l'Andorra del dissabte dia 13 de febrer (encara que es pugui determinar que hagin passat els deu dies de rigor, no hauran entrenat amb l'equip i, per tant, no estaran preparats) se'ls sumen dos contactes estrets de la plantilla grana.Així les coses, Toni Seligrat tindrà un total de quatre baixes de cara a les pròximes cites, una situació que no impedirà als grana continuar competint, ja que el requisit per no poder fer-ho és comptar amb més de tres casos positius de covid-19.Seguint el protocol sanitari, tots quatre hauran de romandre deu dies a casa, sense poder sortir-ne i, tal com va detallar el club, «un dels positius ha presentat simptomatologia lleu i es troba bé de salut, el segon és totalment asimptomàtic i els dos contactes estrets, negatius en el test PCR, són totalment asimptomàtics i també compliran amb la quarantena estipulada».D'aquesta manera, l'equip entrenarà avui amb total normalitat per preparar les pròximes cites. La sessió està prevista per a les deu del matí a les instal·lacions de la Budellera, després que el cos tècnic es veiés obligat a suspendre l'entrenament d'aquest dimecres després de fer-se eco del cas positiu.En el comunicat enviat als mitjans, el club va recordar que «des de l'inici de l'activitat esportiva del primer equip, el passat mes de juliol, el Gimnàstic de Tarragona ha aplicat estrictament els protocols sanitaris i les recomanacions de les autoritats competents i així es continuarà fent per seguretat i responsabilitat en la lluita contra la pandèmia».