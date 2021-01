Seligrat: «L'Olot ha buscat escletxes, però no les ha trobat»

Fran Miranda estarà un mes de baixa

Actualitzada 31/01/2021 a les 18:59

Toni Seligrat, entrenador del Nàstic, va mostrar-se molt feliç pel triomf i va resumir el duel de la següent manera. «La primera meitat ells han tingut la pilota una mica més que nosaltres, però l'arribada amb perill han estat nostra. A la segona meitat hem tingut l'encert de marcar la pilota aturada. A partir d'aquí, l'Olot ha intentat buscar escletxes, però no les ha trobat enlloc. A dalt, tenim molta pegada, futbolistes amb molts recursos, i encara hem aconseguit fer el segon»

El tècnic també es va felicitar perquè «hi ha partits, moments i equips en els quals ens va millor pressionar a dalt i d'altres, en els quals sabem que hem de defensar bé, com hem fet avui».

Sobre la participació de Pol Prats a l'equip, va dir que «quan puc, trec al camp als jugadors que tenen menys minuts, però quan no puc, no. També ha passat amb Joel, que porta temps que demana molts més minuts, però no en poden tenir tots».

Finalment, Toni Seligrat va parlar sobre Fran Miranda, que no va poder jugar per lesió. Segons el tècnic, aproximadament estarà un mes de baixa. «En l'entrenament de dijous es va fer mal al quàdriceps i estarà de baixa una mica més del que pensàvem, aproximadament un mes», va apuntar.