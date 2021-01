Ja van vèncer, ara toca convèncer a domicili

El Nàstic buscarà una nova victoria fora de casa aquest diumenge contra l'Olot (16:30)

Amb la victòria contra el Badalona la setmana passada el Nàstic ja ha demostrat que és més que efectiu, és un líder de grup. En el futbol, el més important és el resultat final i aconseguir els tres punts, passi el que passi. El Nàstic ja ha demostrat en moltes ocasions aquesta actitud guanyadora que fa que encara que els partits no vagin com l'esperat, es pateixi o es jugui malament, s'aconsegueixi emportar a casa els tres punts. Ara toca guanyar i convèncer, un retorn a les noves sensacions aquest diumenge davant l'Olot (16:30) catapultaria de nou la ratxa dels grana.Un partit que no es presenta fàcil tot i jugar contra el penúltim classificat. L'Olot estrena nou tècnic amb Gabri Garcia i els canvis a la banqueta sempre acaben donant un tomb als equips on passa. Els de Garcia busquen uns tres punts que els servirien per sortir momentàniament de la zona de play-off de descens.El Nàstic de Tarragona buscarà uns tres punts que els faci més líders i, mirant cap als possibles rivals del play-off d'ascens, serveixin per aguantar el pols a un Ibiza que s'escapa amb 29 punts a la seva classificació.Toni Seligrat té a la seva disposició a tota la plantilla, fins i tot als recents incorporats Feras i Andrei Lupu. A la porteria tornaria José Aurelio Suárez, que ja li va prendre la titularitat a Gonzi davant el Badalona. A les bandes apunten als indiscutibles Carlos Albarrán a la dreta i Joan Oriol a l'esquerra mentre que a l'eix de la defensa hi serà Álex Quintanilla amb la seva parella, que pot ser tant Jesús Rueda com Marc Trilles, defenses que Seligrat va alternant segons el partit.Al mig del camp trobaríem a Fran Miranda davant de la defensa acompanyat de Francesc Fullana. L'última posició la disputarien Fausto Tienza i Javier Bonilla.A la part ofensiva no pot faltar Brugui, inqüestionable a la banda dreta. Al centre tot indica a la titularitat de Gerard Oliva mentre que a l'esquerra Fran Carbià seria una bona opció per tancar l'atac. Tot i això cal estar pendent de Pedro Martín, el golejador davant del Badalona pot haver-se guanyat la confiança de Seligrat per ocupar la banda esquerra o fins i tot a la punta d'atac, substituint Gerard Oliva.