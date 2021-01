Lucas Prudhomme es desvincularà del Nàstic en les pròximes hores

El mitja punta no compta i el Nàstic espera tancar avui l'arribada d'Andrei Lupu

Actualitzada 28/01/2021 a les 22:07

Lucas Prudhomme té les hores comptades al Gimnàstic de Tarragona. El mitja punta tornarà al seu país per poder continuar amb la seva carrera, ja que no ha pogut quallar a Tarragona després d'arribar durant el passat mercat d'estiu.

Prudhomme és nascut a Bèlgica, encara que juga amb la Selecció de Luxemburg sub-12. Aquest futbolista mai ha pogut entrar en la dinàmica de partits, ja que Toni Seligrat ha decidit que no era un futbolista vàlid per poder lluitar per l'ascens a Segona Divisió B. En les pròximes hores, Prudhomme es desvincularà de forma definitiva del club grana, ja que el Nàstic no ha trobat cap motiu pel qual hagi de continuar amb contracte a Tarragona.

Per altra banda, el Nàstic té previst tancar avui, sempre que sigui possible, l'arribada d'Andrei Lupu. El davanter sub-23 de l'Alavés B està ultimant la seva desvinculació del club grana i, una vegada l'aconsegueixi, viatjarà cap a Tarragona per poder signar un contracte amb l'entitat que presideix Josep Maria Andreu. Amb l'arribada de Lupu el Nàstic tancaria el capítol d'incorporacions, a falta de trobar una sortida per a Thomas Amang, que tampoc compta per al cos tècnic.