El Nàstic oficialitza l'arribada de Lupu

El jugador arriba a Tarragona després de finalitzar la seva etapa a la disciplina del Deportivo Alavés

Actualitzada 29/01/2021 a les 18:23

Finalment el Gimnàstic de Tarragona ha fet oficial aquesta tarda el fitxatge d'Andrei Daniel Lupu (Braila, Romania, 27 de gener de 1998) signant un contracte fins a 30 de juny, més una temporada opcional.

El jugador arriba a Tarragona després de finalitzar la seva etapa a la disciplina del Deportivo Alavés, club que ha defensat durant les últimes 4 temporades i mitja amb uns bons registres golejadors entre l'equip juvenil i el filial. Cal destacar que en el present curs esportiu ha estat el primer capità del Miniglorias i ha sumat 28 dianes en les últimes dues temporades i mitja al filial de Gasteiz, que actualment milita al grup 2A de la Segona Divisió B.

Lupu aportarà una gran capacitat física a la punta d'atac del conjunt entrenat per Toni Seligrat. El futbolista, que va néixer a Romania i des dels set anys resideix al territori nacional, destaca per la seva lluita, intensitat i gol; mostrant-se com un davanter murri en els metres finals i amb molt de caràcter per lluitar fins al final cada jugada.

El jugador s'entrenarà amb els nous companys en la sessió de demà, dissabte, que es realitzarà a les instal·lacions del Nou Estadi a partir de les 9.30 hores. En els propers dies es comunicarà la data de la seva presentació oficial com a nou jugador del Gimnàstic de Tarragona.