El Gimnàstic visitarà un Olot que estrenarà entrenador, Gabri Garcia

Diumenge, a dos quarts de cinc, s'enfrontaran l'equip màxim golejador i el que més dianes anota del subgrup 3A de Segona B

Actualitzada 28/01/2021 a les 21:54

El Gimnàstic de Tarragona visitarà aquest diumenge, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, a l'Olot. El rival dels tarragonins ha estat protagonista al llarg d'aquesta setmana, ja que ha canviat d'entrenador. Raúl Garrido, després de tres temporades i mitja, ha estat destituït, i l'ha rellevat Gabri Garcia, que va estar a les banquetes del juvenil A del FC Barcelona, del primer equip del Sion suís i del FC Andorra, a Segona B.

L'experiència amb els andorrans servirà a Gabri Garcia per intentar ajudar al seu nou equip a salvar la categoria. Els de la Garrotxa arribaran al duel en la penúltima posició del subgrup 3A de la Segona Divisió B. És una posició complicada, ja que, si avui finalitzés la temporada, l'Olot seria un dels equips que lluitaria per no descendir a l'última de les noves categories que ha previst la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la nova remodelació prevista per culpa del coronavirus.

L'Olot, amb onze punts sumats, només supera al Prat, que en té deu. El joc dels olotencs és un dels que més agradava a la categoria, però els resultats no van acompanyar i, és per aquest motiu, pel qual s'ha decidit el canvi d'entrenador.

El duel de diumenge serà un partit realment interessant, si es tenen en compte les estadístiques golejadores d'un equip i de l'altre. Per una banda, el Nàstic és el màxim realitzador del subgrup i, a més, de tota la Segona

Divisió B. Un total de 24 dianes ha anotat l'equip de Toni Seligrat en el que va de campanya o, el que és el mateix, una mitjana de dos gols per partit disputat. I és que el Nàstic no té rival, ara mateix, en l'apartat de dianes anotades.

Encaixa molts gols

Ara bé, en l'altra cara de la moneda hi és un Olot que, en els mateixos dotze enfrontaments que ha disputat el Gimnàstic, ha encaixat un total de dinou dianes. Una mica més d'un gol i mig de mitjana encaixat per enfrontament són números preocupants, encara que, en l'apartat realitzador, l'Olot no és dels pitjors del subgrup. Ha marcat més gols que equips com el Badalona, el Llagostera, l'Espanyol B o el Prat, una dada que omple d'esperança a un equip que, ara mateix, no té una altra meta que sortir de la zona vermella i intentar ascendir algunes posicions per, d'aquesta manera, no patir pel descens i no lluitar amb els de la zona baixa en la segona part de la temporada.

Un dels màxims perills de l'equip que ara entrena Gabri Garcia és Jordi Xumetra. Aquest veterà centrecampista, als seus 35 anys, ha anotat cinc dianes en el que va de temporada. És un dels màximx golejadors de la categoria i un jugador que, per la seva qualitat a pilota aturada, s'ha de tenir molt en compte.

Pel que fa al Nàstic, Toni Seligrat no tindrà cap baixa. El tècnic grana pot comptar amb tots els seus futbolistes i, si no hi ha gaire canvis, apostarà per una alineació molt semblant a la que va sumar els tres punts a Badalona el passat diumenge.