El jugador, que ja porta dos gols, creu que acabar partits jugant de davanter, com va passar contra l'Espanyol B, «no seria una bona senyal»

Actualitzada 28/01/2021 a les 08:41

—Amb confiança i ganes de continuar amb aquesta dinàmica i tenir possibilitats d'ascendir.—Amb Sergi (Parés, el director esportiu) ja havia tingut contactes altres anys. El primer any que jo vaig jugar a Segona i ell estava al Reus, vam parlar. Aquí, vam estar parlant dues o tres setmanes abans de venir. Al final, es van donar les circumstàncies per venir i estic molt content.—Perquè és un club que ha estat en una altra categoria, una altra dimensió. A banda, el Nou Estadi, la massa social... és un projecte molt atractiu.—Sí. La llàstima és que no estàs amb la gent, com està succeint en tots llocs. Encara em queda molt per descobrir a Tarragona.—Els resultats, amb gent, haurien de ser millors. Sentir el suport dels teus sempre t'atorga un plus. Per a nosaltres, seria un afegit tenir a la gent. De fet, jo he jugat aquí i he vist que la gent, quan està implicada amb el grup, és un camp més complicat encara. Per tant, a nosaltres ens afavoriria, encara més que a d'altres, que hi hagués gent a les graderies.—Quan un equip juga de local, el jugador se sent més lliure i té aquella complicitat amb els espais, les rutines. Ens ha costat molt la victòria, però hi ha hagut dos partits que se'ns han escapat en els últims minuts.—Hi ha hagut decisions que han estat transcendentals en els resultats finals, però no m'agrada mirar fora, ja que no aporta res.—Crec que tinc una trajectòria com per a estar en un club com aquest amb aspiracions de jugar. He jugat en equips de prestigi. Tot i que la temporada passada no va ser bona per a mi, fa dues vaig jugar més de trenta partits a Segona A. Estic content de pertànyer a aquesta plantilla.—M'ha passat algunes vegades al llarg de la meva carrera, però no seria una bona senyal, ja que significaria que l'equip va a la desesperada.—Espero que sí. He disputat tres play-off i no he pogut ascendir.—Normalitzar la situació i evitar alts i baixos emocionals.—Sí, sóc enginyer i soci d'un grup d'empreses.—Sí, estem fent un respirador, amb tècniques diferents en habituals. Ara l'assajarem en humans. Va néixer de manera altruista i, els resultats han estat tan bons, que s'ha acabat consolidant el projecte.—Sí, no vull ser entrenador, però sí president de l'Athletic Club de Bilbao.–(Riu). No em puc queixar.