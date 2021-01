El Nàstic, sense pressa per contractar l'atacant sub-23 que té en ment

Hauria de ser un futbolista que pogués actuar de '9', encara que també es valorarà la seva polivalència a la zona de dalt

Actualitzada 26/01/2021 a les 20:44

El Gimnàstic de Tarragona té fins al dilluns de la setmana vinent per contractar futbolistes. És igual per a tots els clubs de la Segona Divisió B que desitgin canviar les seves plantilles. De moviments, n'hi haurà en molts equips i, en el cas de Tarragona, és molt probable que també sigui així.El club grana, però, no té cap tipus de pressa i és per aquest motiu que no farà cap pas en fals. Ara mateix, el que està buscant l'entitat tarragonina és un atacant sub-23 que actuï principalment com a davanter centre, però que, si pot ser, que pugui actuar en altres posicions de l'atac. La prioritat, però, és que pugui jugar de 9, demarcació que ara mateix és cosa de dos.Gerard Oliva i Pedro Martín han monopolitzat la demarcació de davanter centre. Sobretot, el tarragoní, que és titular indiscutible amb Toni Seligrat i que, amb tres gols, ha estat important en el que va de temporada. L'andalús va ser l'autor de la diana que va donar els tres punts al Nàstic a Badalona i, per tant, el Nàstic està ben servit de davanters. Ara bé, si hi ha algun inconvenient, ja sigui en forma de lesió o de qualsevol altre tipus, pot suposar un problema per a l'equip de Toni Seligrat.A nivell de joc, Gerard Oliva no està travessant el seu millor moment futbolístic. Tot i que mai se li pot negar la lluita en cada partit, el capità sap que està lluny de la seva punta de rendiment i, per tant, competència en la seva demarcació no li aniria gens malament.Pel que fa a Pedro, enguany ha estat més utilitzat com a extrem esquerre que en la punta d'atac. Ara bé, es tracta d'un extrem esquerre que, en ocasions, s'ajunta amb Oliva i converteix l'equip en un 4-3-3 en el qual la part ofensiva són un extrem dret (Brugui) i dos davanters, amb la banda esquerra sencera per a Joan Oriol. És una de les variants que està utilitzant Seligrat i que, de moment, li està anant prou bé.Encara resten dies perquè tanqui de forma definitiva el mercat d'hivern i, fins i tot, és possible que el Nàstic esperi fins a l'últim moment per a escometre l'única operació d'aquests dies, tret de la marxa de Wilfred i de l'arribada de José Aurelio Suárez a la porteria.Cal recordar que Thomas Amang i Lucas Prudhomme no compten per al cos tècnic del Nàstic. Per uns motius o per d'altres, han desaparegut de les convocatòries i molt han de canviar les coses perquè tinguin minuts abans que finalitzi la present temporada.