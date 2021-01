El Nàstic negocia l'arribada d'Andrei Lupu

L'atacant juga al filial de l'Alavés i seria el sub-23 desitjat

Actualitzada 27/01/2021 a les 16:50

El Gimnàstic de Tarragona espera tancar en les pròximes hores l'arribada d'Andrei Lupu, atacant de l'Alavés B de 22 anys que arribaria per completar la plantilla. Seria aquest jugador sub-23 que buscava el Nàstic per a aquest mercat d'hivern. Tenia pinta que les negociacions s'allargarien fins al final del mercat, però la idea del club grana és tancar-lo el més aviat possible. Les sensacions des de Tarragona són bones i el futbolista podria arribar, fins i tot, aquesta mateixa setmana.El jugador de Rumania actua com a davanter centre i ha marcat un gol en els nou partits que ha disputat aquesta temporada amb el filial vitorià.