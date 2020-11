Torna al Nou Estadi De la Espada, l'últim ídol a la davantera del Nàstic

El balear és el gran atractiu d’un equip recentment ascendit que està sorprenent gràcies a un gran inici lliguer

Actualitzada 26/11/2020 a les 18:53

Des del banc

«Marcos, Marcos, Marcos De la Espada!!!». I així, tantes i tantes vegades com alegries va donar aquest futbolista al Gimnàstic de Tarragona en l’última època daurada del club grana. L’últim ídol a la davantera del Nàstic torna a la que va ser casa seva i ho farà aquest diumenge amb la samarreta del CE L’Hospitalet, equip que es plantarà a Tarragona amb la il·lusió de sumar tres punts molt complicats, ja que al davant hi tindrà un equip en bona dinàmica.El davanter de 35 anys ha buscat una penúltima aventura en la seva dilatada carrera, i aquesta és en un equip de la Segona Divisió B Espanyola, la mateixa categoria en la qual va iniciar la seva aventura al Nàstic. La primera campanya a l’equip tarragoní va ser la 2012-13. Disset gols va marcar, ni més ni menys, en la temporada en la qual es va convertir en ídol, tot i que aquests números no servissin per a aconseguir un ascens a Segona Divisió A. Nou gols més la següent campanya i nou intent fallit, però, a la tercera, va ser la vençuda. Nou gols, novament, i canvi de categoria, passant a la professionalitat. En la següent campanya, la 2015-16, quatre dianes en un curs que gairebé acaba de forma apoteòsica, amb un ascens a Primera Divisió que no es va produir pels pèls.Atlético Baleares i una aventura al Kitchee SC van servir per complementar una aventura que ara ha fet una nova aturada que, a la seva vegada, traurà el cap al Nou Estadi, on, si l’afició tingués la possibilitat d’entrar, segurament acabaria ben ovacionat.De la Espada, de moment, tot i que apunta a ser la gran referència a dalt, està sortint des del banc en les cites amb L’Hospitalet. Un altre dels jugadors exNàstic que trepitjarà l’herba tarragonina serà Sergio Juste, futbolista que apuntava moltes maneres però que les lesions van acabar trencant una carrera que es presumia exitosa.A partir de les dotze del migdia d’aquest diumenge, l’equip del Llobregat visitarà el Nou Estadi de Tarragona per a afrontar un partit il·lusionant per a ambdues bandes. El conjunt barceloní compta amb un equip pràcticament idèntic al de la temporada passada, exceptuant alguns matisos. Futbolistes com l’extrem Canario, Christian Alfonso, que posa la qualitat i el criteri, o Cristian Gómez, que aporta equilibri, són la base d’un conjunt que, tot i que en principi ha apostat per intentar jugar la pròxima temporada a Segona B, no pot deixar de somiar. L’inici de curs dels del Llobregat ha estat esperançador i, tot i que la meta és la de finalitzar entre el grup del centre, el que es queda a Segona Divisió B, finalitzar entre els tres primers no és una bogeria.I és que el pròxim rival del Nàstic arriba al duel com a segon classificat, amb deu punts en els sis enfrontaments que ha disputat. El Nàstic, amb vuit punts, ha jugat un partit menys, però el que està clar és que diumenge es viurà un duel d’alta volada a Tarragona.