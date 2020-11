El CE Vendrell vol tornar a somriure després de gairebé dos mesos

L’últim triomf en OK Lliga dels vendrellencs va ser en la segona jornada del campionat

Aquest passat mes de maig, elCE Vendrell va tornar a la màxima categoria nacional d’hoquei patins. El conjunt del Baix Penedès va realitzar una gran temporada i, després d’un any a l’infern, va recuperar el lloc que li pertocava. S’ho va guanyar a la pista, però calia l’empenta de la Federació Espanyola de Patinatge (FEP), que havia de prendre una decisió respecte a tot el succeït amb el coronavirus. Va donar per acabada la competició i els vendrellencs, que havien realitzat una campanya immaculada, van ascendir a l’elit.Ara, uns mesos després, els penedesencs estan patint per a consolidar-se novament a la categoria que el va veure triomfar i passejar-se per la part alta en altres temps no gaire passats. Fa gairebé dos mesos que no ensumen la victòria, una situació que no és, ni molt menys, alarmant, encara que sí preocupa. No a nivell classificatori, perquè aquí no existeix cap perill, però sí més aviat en l’aspecte anímic, ja que el CE Vendrell sap que amb tres punts el cap torna a funcionar d’una manera diferent.Els vendrellencs han guanyat un únic partit en el que va de temporada. N’han disputat vuit i, per tant, números a la mà, els resultats no són bons. Tres empats i quatre derrotes acompanyen l’estadística d’un equip que ha deixat molt bones sensacions en alguns enfrontaments, però que sap que s’ha deixat punts, sobretot en partits dels que ha acabat igualant. El Vendrell, amb sis punts, és dotzè, però un parell de bons resultats ajudarien a revertir aquesta situació, que no deixa de ser anecdòtica, ja que queda un món per a disputar-se.El 5-3 de la segona jornada davant de l’Igualada va servir d’impuls per a un equip que, en el partit inaugural, va empatar a la pista d’un Lleida que s’ha mostrat com un gegant en aquest inici de competició. Els quatre punts de sis van omplir d’esperança una plantilla que, des de llavors, tan sols ha estat capaç d’aconseguir dos punts més, en un total de sis partits.No hi ha millor oportunitat que la d’aquest dissabte, quan el CE Vendrell rebrà la visita del Club Patí Vic, a les sis de la tarda. Un duel que pot servir no tan sols per sumar tres punts gairebé després de dos mesos, sinó també per a acostar-se a una zona tèbia de la classificació a la qual, de moment, aspiren els vendrellencs. Els osonencs són penúltims, amb quatre punts, i arriben al duel com a segon equip més golejat de la categoria (43).