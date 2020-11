«Tinc claríssim que el meu equip és la Pobla, però si em crida el Nàstic, ho donaré tot»

L’ebrenc entrena sempre amb el primer equip i juga amb el filial, on està actuant ara com a extrem dret

Actualitzada 25/11/2020 a les 20:13

—Content de poder entrenar amb el primer equip dia a dia i, amb la Pobla, una mica amarg a nivell individual perquè no m’estan sortint les coses. El canvi de pujar a un equip i baixar després a l’altre és complicat.—M’està costant adaptar-me. Canvia molt el terreny de joc, és molt diferent jugar en gespa natural i en artificial.—Som un equip molt jove, a banda de tres jugadors que no són sub-23. Hi ha molta qualitat i els jugadors volen tirar cap amunt i arribar al futbol professional. Crec que aquest any podem fer coses boniques a la Pobla.—Sí, estic jugant d’extrem dret, molt obert a banda. No és la meva posició i m’està costant força.—Extrem esquerre o mitja punta. Tenint la pilota per allí dins. El míster, en el primer equip, em posa de lateral i ho intento donar tot. De fet, aquesta posició no em desagrada.—Tant de bo, però la cosa està molt difícil. Hi ha jugadors molt bons. Brugui, Gerard Oliva, Pol Ballesteros, Amang... Són molt bons i és difícil.—N’hi ha molts. Molina, Óscar Sanz, Karim... Tenim molt bons jugadors.—Costarà molt perquè, a banda de ser molt joves, quan tenim un rival al davant molt veterà no ens sentim a gust. Som molt joves.—No. Beto és un grandíssim entrenador i sempre ens transmet tranquil·litat. Les coses han de sortir perquè hi ha equip per estar a dalt.—El nivell és molt alt. Hi ha jugadors top de Segona B i també de categories superiors. És un privilegi entrenar cada dia amb ells, aprenc molt d’ells.—Brugui destaca molt i és diferent. També Fullana, que és molt bo. Joan Oriol...—A Brugui, sobretot a l’hora d’entrar de fora a dins.—Sí.—Saben que no sóc lateral, però que ho he de donar tot allí on em posi l’entrenador. Escolto a tots els companys, en saben més que jo. Escoltar paraules de Jesús Rueda, que ha jugat Champions, o Joan Oriol, que ha militat a Primera Divisió, és un privilegi per a mi, i m’ajuda molt a créixer.—Molt bon entrenador, crec que podrà complir els objectius.—Tant de bo, però estic centrat en el meu equip, que és la Pobla. Ho tinc claríssim. Si arriba aquest moment, ho donaré tot.—Arribar a ser professional.—Tant de bo, ho intentaré, però és molt difícil.