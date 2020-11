Valls i ADT es preparen per la seva primera cita en Lliga

Els dos entrenadors van a pel triomf en el duel que es disputarà dissabte a les sis a Valls

Actualitzada 24/11/2020 a les 22:07

Club Bàsquet Valls i ADT s’enfrontaran aquest dissabte, a partir de les sis de la tarda, al Pavelló Joana Ballart en el que serà el primer derbi tarragoní de la Lliga EBA de la temporada 2020-21. De fet, és el primer Valls-ADT de tota la història en un campionat de Lliga, ja que mai havien coincidit en aquesta competició.

Els entrenadors d’ambdós equips van realitzar ahir la tradicional trobada entre tècnics, que va deixar frases per a començar a pensar en el que serà el duel. Borja San Miguel, responsable tècnic de l’ADT, va deixar ben clar que afronten el partit de dissabte «amb il·lusió i treball. No tenim encara el punt de consciència competitiva, però sabem que venim a una pista difícil on vindrem a guanyar».

Per la seva banda, Oriol Pozo, tècnic del Valls, va apuntar que «nosaltres tenim la intenció de seguir creixent com a equip. Venim d’una setmana d’estar aturats, que ens ha tret una mica de la dinàmica que portàvem, de dues victòries en les dues primeres jornades». Tot i això, l’aturada del passat cap de setmana va servir, segons el tècnic del club vallenc, «per a recuperar algun jugador que tenia molèsties».

«Un any complicat»

Sobre la complicada temporada, per culpa de la covid, Pozo va destacar que «sabem que és un any complicat i que, per un motiu o un altre, és possible que hagis d’aturar-te». ADT i Valls ja van jugar en pretemporada, però en EBA tot serà diferent. Segons Oriol Pozo, «ells no han pogut demostrar massa, però l’ADT és un equip que pot fer coses interessants i té jugadors que poden oferir bons minuts».

Segons San Miguel, per guanyar al Valls és necessari «dominar el ritme, el volum de possessions, que no ens facin molt de mal en el rebot i trobar aquests llançaments que vulguem, no els que ens permetin ells». «Ara, el que necessitem és jugar i competir», va destacar San Miguel, qui va deixar ben clar que «hem de jugar partits i trobar-nos en les situacions que ens porta la competició».

Per a San Miguel, en la reestructuració que la Federació Espanyola de Bàsquet va realitzar per poder finalitzar el campionat en millors condicions, «vam perdre la possibilitat de visitar algunes pistes mítiques, però per sort tenim Valls, Igualada o Saragossa».