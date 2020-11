Un home que es va convertir en llegenda al Nàstic tot i el seu breu pas pel club

Xavier Escaich torna a Tarragona, on va ser idolatrat com a jugador, encara que ho fa com a director general del pròxim rival

La petjada que va deixar aquest home com a futbolista del Gimnàstic de Tarragona és de les més intenses de tota la història en el club. Va ser una temporada en la qual Xavi Escaich va militar a l’entitat grana, però les 27 dianes que va marcar en la 1987-88 van ser suficients com per a convertir aquest jove extrem en tot un ídol a la ciutat, abans del seu traspàs a l’Espanyol.Escaich va fitxar la següent campanya per conjunt periquito, qui el va posar a jugar al filial, el mateix CE L’Hospitalet que diumenge visitarà el Nou Estadi (dotze del migdia) perquè s’acabés de coure. No va durar gaire temps a l’Hospi i va pujar al primer equip, on es va convertir en una referència durant tot un lustre.Ara, Escaich viu una nova vida, com a director general del conjunt del Llobregat. Va fitxar pel pròxim rival dels grana durant el gener d’aquest 2020 de la mà de Mágico Díaz, un altre mite del futbol que ara gestiona l’equip barceloní. Per a ell, la visita a Tarragona serà molt especial, ja que reviurà moments del passat que li porten molt bons records. «Evidentment, és un partit especial per a mi. S’ha de tenir en compte el meu passat del Nàstic», recorda, tot incidint en el fet que «el Lluís Fàbregas és molt amic meu i sempre he volgut que guanyi el Nàstic». Sempre, menys aquest diumenge, per descomptat.A Tarragona, tres amics inseparables eren tres homes que tornaran a veure’s les cares al Nou Estadi. El mateix Escaich, Fàbregas (director general del Consell d’Administració del Nàstic) i Sergi Parés, que és el director esportiu de l’entitat grana. Tres persones que han decidit passar als despatxos, no tots de la mateixa manera, i que tornaran a encaixar les mans durant un partit de Segona Divisió B, la mateixa categoria que els va unir ara fa 33 anys. «Al final, només vaig estar un any allí, però tot el que vaig poder viure a Tarragona sempre em marca i em denota uns records molt bons», explica a aquest diari un Escaich que, a partir de diumenge a les dotze, considerarà al Nàstic com a un rival i anirà amb el seu equip a mort a pels tres punts.El CE L’Hospitalet va pujar a Segona B la passada temporada. «Era l’objectiu que ens havíem marcat», recorda Escaich. El seu camí al club barceloní, segons ell mateix reconeix, ha estat «una mica estrany», ja que «al mes de març va produir-se el confinament per culpa de la pandèmia i la temporada va tenir un final una mica fora del normal. Vam aconseguir pujar a Segona B, que era l’objectiu que teníem, però va ser després d’uns play-off molt complicats i durs».Aquesta temporada, la idea que s’ha marcat el club d’Escaich és ser ambiciós i acabar en aquest segon grup d’equips que lluitin per a continuar a la tercera categoria en importància del futbol espanyol la pròxima temporada. Acabar entre els tres primers i, per tant, passar directament a la Primera Divisió RFEF, o Segona B Pro, per lluitar per l’ascens a Segona Divisió A «crec que és massa», segons les paraules del director general, qui vol ser conscient de les limitacions que té actualment el seu club. De fet, segons Escaich, «el nostre objectiu, des d’inici de temporada, amb el pressupost que tenim, és salvar la categoria». «La idea és mantenir aquesta Segona B, però la competició està oberta i confio molt en els jugadors que tenim perquè han demostrat que saben jugar i que tenen ganes de guanyar», continua Xavier Escaich.En aquesta dosi de realisme de l’exjugador, entre d’altres, de Nàstic, Espanyol, Sporting de Gijón, Barça, Albacete i Murcia, deixa ben clar que «segurament, el nostre és un dels pressupostos més baixos de Segona B», sense concretar en xifres.Futbolísticament, Escaich està molt satisfet de l’equip que tenen. De fet, segons ell mateix, la gran victòria ha estat «mantenir la plantilla de la temporada passada, que ens va funcionar molt bé». De fet, «en l’últim partit que vam jugar (victòria contra el Barcelona B per 2-0 amb gols de Gómez i Ripoll), deu dels jugadors titulars eren de la temporada passada».Aquests jugadors, acompanyats dels fitxatges realitzats, com l’ex del Nàstic De la Espada, Pablo Aguilera o Adrià Carmona donaran, segurament, bones jornades de futbol a un equip que, amb sis jornades disputades, s’ha col·locat en segona posició del subgrup 3A de Segona Divisió B.