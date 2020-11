Pol Prats i Lucas Prudhomme, únics jugadors sense debutar al Nàstic

El primer s’ha perdut algunes convocatòries per culpa de la covid i, el segon, per compromisos internacionals

23/11/2020

Dos són els jugadors que encara no han debutat amb el primer equip del Gimnàstic de Tarragona aquesta temporada en Lliga. Es tracta de Pol Prats i de Lucas Prudhomme.Cap dels dos ha disputat ni un únic minut del campionat lliguer per diverses circumstàncies. La primera és la gran competència que hi ha a la plantilla, i que afecta els dos jugadors. La segona, circumstàncies alienes al futbol que han afectat molts professionals d’aquest esport en el que va de campanya. Estem parlant del coronavirus, que va provocar que Pol Prats es perdés convocatòries.L’extrem ebrenc va estar en contacte amb una persona que era positiva del virus i, per tant, per la seva seguretat i per la de tots els seus companys i cos tècnic, va haver d’aïllar-se a casa seva, amb tot el que això comporta. El club va comunicar el passat 19 d’octubre que havia de confinar-se i, entre els deu dies a què obliga la covid-19 a no tenir contacte amb ningú i als dies que va trigar a posar-se al cent per cent de forma, s’ha perdut la meitat del que portem de temporada.Ara, Prats és un habitual de les convocatòries de Toni Seligrat, tot i que l’entrenador valencià no ha trobat el moment oportú per a començar a donar-li minuts. Prats sí que va jugar molts moments de la pretemporada i, a més, ha deixat enrere les lesions que tant mal li han fet en la seva curta carrera. Per tant, sembla qüestió de dies que comenci a tenir protagonisme en una davantera en la qual la competència és feroç.Aquest és, precisament, el motiu pel qual Prats tindrà complicat jugar, com la gran majoria de futbolistes atacants. Brugui és indiscutible a la banda dreta i Gerard Oliva al centre, pel que queda una única plaça, a la banda esquerra, en la qual van rotant diversos jugadors. Pedro Martín, Fran Carbia, Pol Ballesteros i Thomas Amang ja han estat titulars en aquesta demarcació, tot i que d’altres futbolistes com Javi Bonilla també l’han freqüentat en alguns moments puntuals. Pol Prats està entrenant bé i, als seus 21 anys, encara té molt de camí per recórrer.Prudhomme va fitxar pel Nàstic, entre altres virtuts, per ser futbolista sub-23. Quedava una fitxa lliure i el club va decidir quedar-se amb un futbolista que consideraven que podia ser útil en alguns moments de la temporada. La passada setmana va estar absent per disputar compromisos internacionals amb Luxemburg sub-21, però la seva entrada a l’equip es preveu més complicada per la gran competència en la zona d’interiors. De moment, ha d’aprendre molts mecanismes per a lluitar-li minuts als Fullana o Bonilla, indiscutibles en l’inici de curs.