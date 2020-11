El millor Fran Carbia està de tornada quan més el necessita el Nàstic

Grans minuts els que va deixar el davanter contra l’Andorra i ara és un dels principals favorits a ser titular contra L’Hospitalet

Actualitzada 22/11/2020 a les 20:21

El Gimnàstic de Tarragona necessita al millor Fran Carbia, i el davanter està de tornada. Unes molèsties van impedir que l'atacant pogués jugar al Municipal Sagnier durant l’empat contra el Prat (1-1), però el jugador va reaparèixer en la remuntada contra l’Andorra i ho va fer amb protagonisme.Quan Carbia va entrar al camp el marcador era de 0-2 i amb el Nàstic amb un jugador menys. Ell va ser un dels responsables de la remuntada, que van culminar un gran Brugui, amb dos gols (el primer espectacular), Gerard Oliva i Álex Quintanilla. Carbia va fer acte de presència en dos gols, tot i que no va veure porteria, però també se li pot atribuir a ell part del mèrit del triomf.Amb el Nàstic en bona dinàmica, Carbia pot guanyar protagonisme en les pròximes cites. El futbolista està ja recuperat de les seves molèsties i, de cara al duel davant de L’Hospitalet del pròxim diumenge, estarà ja al seu cent per cent.Ara mateix, el tarragoní és un dels favorits per a ser de la partida davant dels barcelonins. Thomas Amang va tornar a mostrar la seva cara més irregular, el passat diumenge. Va ser intranscendent en el triomf grana i Toni Seligrat valora un nou canvi a l’extrem esquerre, una de les posicions que ha patit més modificacions en el que va de temporada.El mateix Carbia, Pol Ballesteros, golejador al Prat o, fins i tot, Pedro Martín es disputen aquest lloc. L’andalús, que ha causat baixa en els dos últims partits per lesió, no ha de tenir cap problema per a arribar a temps al duel de diumenge i també serà competència en aquesta demarcació.Carbia no ha pogut tenir continuïtat en el que va de temporada. De fet, el davanter encara no sap què vol dir començar i acabar un partit, una circumstància complicada per a un atacant en aquesta Lliga en la qual es poden realitzar fins a cinc canvis durant els enfrontaments.En la jornada inaugural, va sortir des de la banqueta durant l’empat en el Johan Cruyff davant del Barcelona B. A casa, ha jugat 27 minuts més contra el Badalona, 51 davant de l’Olot sortint com a titular i, finalment, 19 (sempre temps de descompte a banda) contra l’Andorra.