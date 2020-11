Al CBT se li escapa un factible triomf davant l'Hospitalet (67-65)

Un cop més, el conjunt tarragoní cau fora de casa en un igualat enfrontament

Actualitzada 21/11/2020 a les 20:55

El CBT no ha pogut tornar a Tarragona amb la victòria després de la seva visita a la pista del CB L’Hospitalet (67 – 65). Els dos conjunts han ofert un partit competit, que s’hagués pogut emportar qualsevol dels dos equips. Els de Berni Álvarez han estat capaços d’aixecar vàries vegades un resultat advers de -10 però en els moments clau no han sabut revertir la situació. Ferran Torres, amb un gran final de partit, ha estat el millor jugador del CBT, amb 21 punts, 6 rebots i 24 de valoració.

Els primers cinc punts de Kevin Coronel només començar el partit i la intimidació en defensa dels homes grans del CBT feien que els blaus entressin de cara al partit. Dues jugades ràpides de l’Hospitalet equilibraven les forces, i els de Berni es recolzaven en el jugador de Cap Verd, que acumulava tots els punts del seu equip durant els primers cinc minuts de joc (9 – 7). La igualada en el marcador era màxima, i tots els cops es corresponien a l’altre costat de la pista. Els blaus finalitzaven el quart tan sols un punt per sobre després d’una cistella marca de la casa de Ferran Torres (14 – 15).

Els locals arrencaven els següents deu minuts més desperts, però apareixia David Fernández des de la línia de 3 per anotar un triple important (18 – 18). Els seus seguien la mateixa estela, i Víctor Vinós i Jaume Zanca també sumaven des del 6,75. L’Hospitalet passava a imprimir un ritme de joc més ràpid, fet que el beneficiava tornant a recuperar un +4 (28 – 24). Era el pitjor moment del CBT, incapaç de frenar un conjunt local que dominava el rebot i forçava el 2+1 (32 – 24). Els de L’Hospitalet marxaven de 10 punts per primera vegada poc abans del descans, moment en el que els de Berni retallarien dos punts per deixar el marcador en 36 a 28.

Els blaus tampoc milloraven amb la tornada a pista. Es mostraven desencertats de cara a cistella, havien de passar quatre minuts i mig per veure la primera cistella, i el més preocupant pels interessos dels de Berni era que els locals es trobaven còmodes sobre el parquet. Kevin Coronel oferia resistència, sent l’únic que anotava en aquest període fins que s’hi sumava Torres passats els sis minuts de joc (40 – 34). El pivot s’elevava una vegada i una altra fins portar els seus a quatre punts dels locals. En aquest punt, L’Hospitalet posava una marxa més i aprofitava una sèrie de decisions arbitrals, però tot i així, marxava tan sols cinc punts per sobre (47 – 42).

Un parcial de 0 a 5 blau i una defensa agressiva retallaven diferències (50 – 47). De nou en el millor moment dels tarragonins, apareixia Evans amb dos triples consecutius que diluïen el gran treball dels de Berni (58 – 48). Tocava remar a contracorrent una altra vegada i se n’encarregaven Coronel i Tugores, però sobre tot, Torres. El pivot sumava quatre punts consecutius per ficar-se a quatre (64 – 60). De nou, quan més decidit es trobava l’equip de Berni, els factors externs es posaven a favor de l’equip local, que acabaria emportant-se la victòria per 67 a 65.