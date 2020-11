L'FCF aplaudeix el retorn als entrenaments dels seus federats

L’ens no està d’acord amb què la competició es reprengui al gener

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:33

La Federació Catalana de Futbol va aplaudir ahir el retorn als entrenaments dels seus federats. Mitjançant un comunicat, l’ens va deixar clar que valora «la rectificació introduïda en el document després de recollir una part de les peticions del teixit esportiu».En el primer text que es va filtrar, es parlava d’un retorn més llunyà, encara que, finalment, el pròxim dilluns 23 de novembre, coincidint amb l’inici de la primera fase de desescalada, els federats i federades podran reprendre els entrenaments, amb l’obertura de les instal·lacions esportives, amb un aforament màxim del 50% en camps i pistes a l’aire lliure, i d’un 30% en pavellons, sense l’ús de vestidors. «Això permetrà la recuperació de l’activitat als clubs, fruit de les propostes aportades pel sector en les reunions mantingudes al llarg de les darreres hores amb la Generalitat», detalla l’FCF.Ara bé, la Federació lamenta que «la resolució governamental queda lluny d’altres de les demandes plantejades per l’FCF i la resta de federacions esportives catalanes, pel que fa al retorn de les competicions d’àmbit territorial, que haurà d’esperar fins al cap de setmana del 9 i 10 de gener, un cop assolida la quarta fase».«A la vegada, l’FCF seguirà treballant per assolir altres de les reivindicacions expressades per part del conjunt dels clubs de futbol i el futbol sala català, respecte a l’horari de tancament de les instal·lacions esportives, així com la reconsideració de distribució dels ajuts econòmics anunciats pel Govern», avisen.A banda, la Federació va anunciar que engegarà al llarg dels propers dies una ronda de contactes amb els clubs catalans, per tal de conèixer el seu posicionament. En aquest procés de reunió es comptarà amb una representació transversal de totes les categories del futbol i el futbol sala català, i servirà per determinar els pròxims passos a seguir per a la tornada a les competicions.