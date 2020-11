I el Nàstic va aconseguir dormir líder cinc temporades i mitja després

Els tarragonins comanden el subgrup 3A de Segona B de forma provisional, ja que hi ha partits pendents de disputar-se

Actualitzada 19/11/2020 a les 19:31

Era el 4 de gener del 2015 quan el Gimnàstic de Tarragona, sota les ordres del gran Vicente Moreno, aconseguia derrotar 3-2 al filial del Villarreal i es col·locava líder del grup tercer de la Segona Divisió B. Aquella va ser l’última ocasió fins ara en la qual els tarragonins ascendien a la primera posició d’una taula classificatòria. No van abandonar aquest privilegi aquella temporada. Els tarragonins van realitzar una segona volta immaculada i, fins i tot, després de superar el play-off d’ascens, van assolir l’ascens a Segona Divisió A.Han hagut de passar gairebé cinc temporades i mitja perquè els tarragonins tornin a enlairar-se fins al capdamunt d’una taula classificatòria. Després d’una brillant temporada a Segona A, tot van ser penúries a la categoria de plata fins que el descens va ser inevitable. A Segona Divisió B, la passada temporada, tampoc va ser precisament un camí de flors i violes. Ara, però, sembla que l’equip torna a ser dels capdavanters i, després de la victòria contra l’Andorra, el Nàstic torna a somriure des del punt més elevat de la classificació.Les sensacions, de moment, no són les mateixes que les d’aquell Nàstic de Vicente Moreno, però són molt millors que les del curs passat quan, fins i tot, el Nàstic va estar vorejant les posicions de descens a Tercera Divisió. A aquest lideratge del Nàstic se li ha de posar un però, en forma d’asterisc. I és que és un líder provisional, ja que encara resten partits per disputar-se que es van ajornar per culpa de diversos casos de coronavirus.Sigui pel motiu que sigui, el Nàstic, ara mateix, mira a la resta d’equips de la categoria pel retrovisor. És el primer dels onze conjunts que militen el subgrup 3A de la Segona B, amb vuit punts sumats. Els tarragonins han disputat els cinc partits en joc i hi ha alguns conjunts que el podrien avançar si sortissin victoriosos de les seves respectives cites.El Cornellà és el segon del subgrup, amb set punts i un partit menys. Per tant, és un perill a tenir en compte. El Lleida Esportiu, quart, compta amb sis punts però encara ha de disputar dos duels que tenia ajornats per casos de covid-19. Per la seva banda, el Barcelona B, que és vuitè amb tan sols quatre punts, també té dos duels pendents, els mateixos que un Llagostera que, penúltim, de moment, ha aconseguit tres punts. Tots aquests equips són conjunts que poden passar al Nàstic, això sí, sempre que resolguin amb victòria tots els seus duels pendents.