El Cevol Torredembarra confirma un segon positiu per coronavirus

L’equip no jugarà aquest cap de setmana

Actualitzada 18/11/2020 a les 19:35

El Cevol Torredembarra va confirmar aquest dimecres un segon positiu per coronavirus. Es tracta d’un jugador de la primera plantilla, com en el primer cas, que es va confirmar aquest passat dimarts.Aquesta situació, esportivament parlant, no varia els plans de l’entitat del Baix Gaià, ja que el club va demanar a la Federación Española de Voleibol ajornar el partit d’aquest cap de setmana. Per tant, el Cevol Torredembarra-Benidorm del diumenge a les dotze del migdia haurà de buscar una nova data.Els jugadors del club torrenc, així com el seu cos tècnic, van haver de fer-se les proves i va ser així com es va detectar el segon cas de covid-19. El primer cas va aparèixer arran del fet que un dels jugadors de l’equip va notar malestar després de l’enfrontament de dissabte, contar el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau a la pista tarragonina. Diumenge va notar aquestes molèsties i, en realitzar-se la prova, va donar positiu. El segon es va confirmar al dia següent, o sigui avui.De moment, el club cooperativista no haurà de passar cap prova en no haver estat en contacte directe amb cap jugador del Cevol Torredembarra.