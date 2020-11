«El centre del camp és el lloc idoni per a mi, però jo no ho sabia»

L’esquerrà està molt feliç del seu nou paper al Nàstic i confessa que mai havia actuat en el lateral dret

Actualitzada 18/11/2020 a les 21:46

—Bé, molt content, i més després de l’altre diumenge.—No sé si és la millor o no, però, de moment, em trobo molt bé i he de seguir així. Portem tan sols cinc partits i queda molt per jugar-se.—Sí, perquè, a més, el nou format il·lusiona molt. És diferent a tot el que hem viscut sempre.—No. De lateral dret, mai. També va ser casualitat, pel que va passar diumenge (l’expulsió d’Albarrán). Jo estic disponible per a l’entrenador, per la posició en la qual em necessiti.—Sí, sempre havia estat extrem esquerre, però Machín em va endarrerir.—Sí. A més, és una posició idònia per a mi, tot i que jo no ho sabia. Enguany, m’hi trobo molt a gust.—El dia del Barça. Alguns dies abans, em va dir que jugaria com a centrecampista i, des de llavors, no m’he mogut.—Sóc un jugador més de qualitat, de passades, de centrar, de pilota aturada... Sobretot, de treball. L’únic que no em puc permetre és fallar en el treball.—Molt bé. De fet, no me l’esperava tan bé. Tenim marge de millora i, tot i anar primers, portem menys punts dels que mereixem.—En alguna jugada sí, però no els podem posar com a excusa. Estem creant moltes ocasions, però les hem de materialitzar.—El de l’Andorra va ser un partidàs, igual com el dia de l’Olot. Diumenge no mereixíem anar al descans perdent.—Sí. Són coses del futbol. Va ser la millor part que hem fet aquest any.—Tots els equips ens posen problemes. L’Andorra té jugadors contrastats i de molta qualitat.—Fotudes, haurien anat malament. Perdre i tenir una setmana sense competir...—Les coses no van sortir bé. Vam entrar en una mala dinàmica i, a la Segona B, si passa això, és complicat sortir-ne.—Malament, però no tan sols pel futbol, sinó també per les famílies, per tot plegat.—Tot es va resoldre bé. Vam entendre que el club no podia tenir ingressos i que no podien gastar el mateix. Vam intentar arribar a un acord i es va solucionar.—Sí, es nota molt.—Amb el 0-2 tot ens hauria anat en contra, però amb la remuntada hauria estat una festa per a tothom.—Sí, perquè és diferent i no se’ns farà tan llarg.—Sí. Aquí estic molt content. Aquí s’està molt bé i el club és molt seriós. Va amb els pagaments al dia i tenir el sou assegurat és molt important.