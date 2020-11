Un positiu en el Cevol Torredembarra obliga a confinar la seva plantilla

Els torrencs han confirmat avui el cas

Actualitzada 17/11/2020 a les 20:51

Un cas positiu en el Cevol Torredembarra ha provocat el confinament de la plantilla de l’equip torrenc, així com la suspensió dels entrenaments i dels pròxims partits dels del Baix Gaià.Un jugador de l’equip que entrenen Carlos Mora i Iñaki Bescós va començar a donar símptomes aquest diumenge i aquest dimarts es va confirmar el positiu, el qual obligarà a canviar la vida esportiva de la plantilla i també a modificar els hàbits laborals dels jugadors i dels tècnics, que s’hauran de confinar pel fet d’haver estat en contacte directe amb un cas positiu de covid-19.Cal recordar que el Torredembarra va jugar aquest dissabte el derbi tarragoní a la pista del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, un duel que va finalitzar amb triomf cooperativista. Com que els símptomes van aparèixer diumenge, el SPiSP podria haver de prendre mesures sanitàries per si s’hagués produït un hipotètic contagi.De moment, el Torredembarra ha comunicat el positiu a la Federación Española de Voleibol per suspendre el partit que havien de disputar diumenge, a casa, contra el Benidorm.