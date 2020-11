Les competicions esportives catalanes es preveuen pel 9 de gener

És la idea inicial marcada pel Procicat

Actualitzada 17/11/2020 a les 20:57

Les competicions esportives a nivell català començaran, en el millor dels casos, el cap de setmana del 9 de gener. Aquesta és la previsió que ha realitzat la Generalitat de Catalunya si es té en compte el document que es va filtrar aquest dimarts en el qual es parla d’una desescalada en quatre fases per a tornar a una certa normalitat.En aquestes quatre fases, hi ha evolució a tots els nivells pel que fa a activitats i accions que es poden anar realitzant amb més aforament o amb horaris més generosos. Pel que fa a l’aspecte esportiu, no és fins a la quarta fase, segons el mateix document, quan es parla de «recuperar competicions esportives».Per tant, si s’acaba tirant endavant aquesta proposta, serà l’any 2021 quan els joves puguin tornar a realitzar esport de forma competitiva. La primera fase començaria el pròxim dilluns i, tenint en compte que cadascuna tindria dues setmanes de durada, la segona arrencaria el 7 de desembre, la tercera el 21 de desembre i la quarta dilluns 4 de gener.Aquestes previsions sempre es complirien si es compleixen uns objectius sanitaris previstos prèviament.