Pedro Martín aprofitarà la setmana d'aturada per a recuperar-se

El davanter del Nàstic pateix unes molèsties que l’han impedit jugar els dos últims duels

Actualitzada 16/11/2020 a les 18:34

Dos partits porta Pedro Martín sense jugar amb el primer equip del Nàstic per unes molèsties de les quals, de moment, no ha informat el club. El davanter aprofitarà aquesta setmana d’aturada per a posar-se al cent per cent i per a arribar a disputar el pròxim duel de Lliga, que tindrà ll’oc d’aquí a dos diumenges i al Nou Estadi, contra L’Hospitalet.El davanter va ser l’artífex d’un dels dos gols que van ajudar al Nàstic a derrotar l’Olot però, des de llavors, va desaparèixer de les convocatòries. Unes molèsties que li van aparèixer la setmana següent el van deixar sense entrar en els plans de l’entrenador, el qual va haver de buscar alternatives a la banda esquerra de l’atac grana.Si no hi ha cap contratemps, estarà a punt per jugar contra l’equip del Llobregat en el que serà el segon partit consecutiu disputat a camp propi. L’andalús ha disputat enguany tres partits de Lliga, un d’ells com a titular, al Johan Cruyff, i els dos restants sortint des de la banqueta, contra Badalona i Olot.