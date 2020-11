El Reus Deportiu promet espectacle i lluitar per tots els títols des de l'inici

El 10-2 de diumenge posa de manifest les intencions d’un equip que, des del primer dia, ha presentat candidatura a alçar l’OK Lliga

Actualitzada 16/11/2020 a les 19:16

La sorpresa de l’Igualada

El Reus Deportiu continua sent tot espectacle. Els roig-i-negres s’han confirmat en la darrera dècada com a un equip que, a banda de guanyar, sap fer-ho de la forma que als espectadors els agrada. Ara, el Palau d’Esports no pot veure en directe als seus per culpa de les restriccions provocades pel coronavirus, però els aficionats segueixen gaudint, de formes alternatives, d’un equip que, a banda de guanyar i fer-ho bonic, també ha decidit presentar candidatura a tots els títols en joc.Aquesta situació es repeteix totes les temporades, però enguany, amb l’excepcionalitat de la situació esportiva, tot es magnifica i els reusencs tenen ganes de fer història en una de les campanyes més atípiques de la història de l’esport.A l’OK Lliga, el conjunt de Jordi Garcia ja s’ha col·locat entre els grans. Els de la capital del Baix Camp saben de primera mà que la millor forma de tenir opcions d’alçar el títol és no allunyar-se de les primeres posicions massa aviat ja que, en cas contrari, els de dalt s’escapen i la temporada es fa excessivament llarga, sense opcions d’atrapar al líder.Amb vuit jornades disputades, el Reus és el segon classificat a l’OK Lliga. Diumenge va derrotar al Club Patí Taradell gràcies a un contundent 10-2, d’aquells que fan afició. Després del duel, els reusencs, que tenen 19 punts a l’actualitat, estaven pendents del CE Lleida-Igualada HC. Els lleidatans tenien els mateixos punts i els de l’Anoia encara no havien puntuat i eren cuers.El més normal, tenint en compte la situació classificatòria d’un i de l’altre, era un triomf lleidatà. Res més allunyat de la realitat, ja que en l’esport tot pot succeir fins el xiulet final. El cuer va guanyar a la pista del tercer i va permetre que els de Jordi Garcia continuessin segons, a dos punts del FC Barcelona, líder en solitari de la competició. Si el tercer també amb 19 punts és un Lleida que va guanyar a Reus l’anterior jornada, amb 18 punts apareix en quarta posició el Deportivo Liceo. Els gallecs han disputat dos partits menys a causa del coronavirus i, per tant, podrien col·locar-se líders en solitari en cas de sortir-ne victoriosos.Ara mateix hi ha quatre equips en tan sols tres punts en un inici de temporada trepidant, en la qual el Reus vol ser-ne un dels animadors. Vuit partits disputats i són 52 les dianes que ha anotat l’equip roig-i-negre, les mateixes que el Barça. Sis gols i mig marcats per partit són la millor carta de presentació d’un equip que ataca des del principi fins al final i que basa el seu joc en mostrar-se directes des del principi.El Liceo ha marcat 40 gols, que li atorguen millor mitjana en haver disputat tan sols sis enfrontaments, però, per exemple, el Lleida està molt allunyat d’aquestes xifres, amb 24 dianes anotades en les vuit jornades jugades, tres gols de mitjana per partit pels dinou encaixats. Els lleidatans no guanyen, d’aquesta manera, d’una forma tan contundent com els seus tres rivals en la lluita per a la consecució de l’OK Lliga.