El Nàstic també té la creu aquesta temporada amb les expulsions

Albarrán ha vist la vermella en dues ocasions i Trilles també va haver d’abandonar el camp per vermella directa al Prat

Actualitzada 16/11/2020 a les 18:25

Dues de molt clares

Les grogues de Brugui

El Gimnàstic de Tarragona ha arribat a l’equador de la primera volta del subgrup 3A de Segona Divisió B. Ha finalitzat aquesta etapa inicial com a líder, encara que alguns dels seus rivals tenen partits pendents, per culpa de les suspensions pel coronavirus. Han estat moltes situacions les que ha travessat el club grana: gols, alegries, decepcions, escàndols arbitrals i, entre d’altres, també tres expulsions.No és habitual que un equip vegi com tres jugadors seus han vist la cartolina vermella directa en els cinc enfrontaments de Lliga, però al Nàstic li ha succeït exactament això. A més, va ser precisament en els tres últims enfrontaments, corresponents a les jornades 3, 4 i 5.En el Nàstic-Olot, Carlos Albarrán va ser expulsat a les acaballes de l’enfrontament i, la setmana següent, en l’empat del Nàstic al Municipal Sagnier contra el Prat, va ser Marc Trilles el que va haver de marxar als vestidors abans d’hora. Aquest diumenge, va tornar a ser Albarrán l’expulsat, en una situació que encara és més complicada de veure, i és que a un equip li expulsin al mateix jugador dues vegades en tres setmanes.El Nàstic ha tingut problemes greus amb els arbitratges, ja que ha sortit perjudicat pràcticament en tots els duels que ha disputat.Sense anar més lluny, en la golejada amb remuntada inclosa contra l’Andorra, en el primer minut de joc l’àrbitre va poder assenyalar perfectament una vermella als visitants per evitar un gol del Nàstic amb les mans i tampoc va assenyalar una pena màxima clara a Thomas Amang. Però, com succeeix en aquests casos, quan l’equip perjudicat guanya, el soroll acostuma a ser molt menor.Pel que fa a les vermelles, han estat clares. Potser la que menys va ser la d’Albarran davant dels de la Garrotxa, ja que no va quedar clar si era entrada per darrere a l’últim home, però el col·legiat ho va determinar d’aquesta manera. El duel estava pràcticament finalitzat i, amb el 2-0 que tenia el Nàstic al seu favor, les protestes van ser mínimes.Les que no tenen discussió ni tampoc justificació són les vermelles de les dues darreres setmanes. La primera, va ser una entrada brutal i desproporcionada de Marc Trilles al Prat. El Nàstic guanyava 0-1 i, possiblement, amb onze futbolistes al camp el resultat podria haver estat un altre que l’empat amb el qual va finalitzar finalment el xoc. El mateix Toni Seligrat va lamentar en finalitzar el partit que el central es va equivocar clarament. «Una falta totalment innecessària en una zona sense perill ens ha costat una expulsió i hem perdut la igualtat que teníem», va ser el que va dir textualment l’entrenador del Nàstic, que va marxar amb la sensació d’haver perdut dos punts.Més complicada es podria haver posat la situació si el Nàstic hagués perdut diumenge davant de l’Andorra. 0-2 i, en el 70’, el lateral del Nàstic va realitzar una entrada completament desproporcionada i en una zona sense perill que li va costar la seva marxa del camp. No podia existir pitjor guió per a un equip que havia de guanyar sí o sí davant d’una setmana sense futbol amb els nervis que aquesta situació hauria originat. El Nàstic va treure forces d’on no n’hi havia i, en un final de partit apoteòsic, va remuntar i va tenir temps, fins i tot, per a golejar. L’expulsió d’Albarrán podria haver suposat un desastre, però va coincidir amb una espècie de revulsiu que va acabar amb el Nàstic líder i els jugadors celebrant com sies tractés de l’ascens que tant somien.Després del duel d’aquest diumenge, Seligrat va parlar de les cartolines que ha vist el Nàstic fins ara. De grogues, comptant la seva, que en va veure una durant el partit contra l’Andorra, en van setze, a banda de les tres vermelles. Crida l’atenció que el que més n’acumula és Brugui, el futbolista que porta el pes atacant de l’equip. N’ha vist un total de quatre, amb què està apercebut i, una cinquena, l’obligaria a descansar. «No és normal que un futbolista de les característiques de Brugui n’hagi vist tantes», assegurava Seligrat.Rueda té tres cartolines més, Pedro Martín dues i la resta de jugadors que han vist alguna targeta són Javier Ribelles, Fausto Tienza, Álex Quintanilla, Fran Carbia, Thomas Amang i Pol Ballesteros.