Toni Seligrat: «Si avui haguéssim perdut, tot haurien estat plors i laments»

L’entrenador del Nàstic lloa el treball de tots els seus i elogia la «casta i el cor» de Brugui

Actualitzada 15/11/2020 a les 18:17

«Si avui haguéssim perdut, tot haurien estat plors i laments». Aquesta és l’opinió d’un Toni Seligrat que va veure remuntar i guanyar a un Nàstic que, segons el seu parer, va estar millor a la primera meitat que no pas a la segona. «Si intentem fer un balanç racional del que ha estat el partit, he vist un molt bon Nàstic la primera meitat, que no tan sols tàcticament ha generat ocasions, sinó que hem monopolitzat la pilota. Hem tingut una pèrdua en el centre del camp i han fet gol», va dir l’entrenador grana.Sense entrar a valorar individualment, va deixar clar que estava feliç amb el rendiment de tots els seus futbolistes. «Estic molt content de l’equip. Estic content d’Amang i estic content de Brugui. Quan hem hagut de tirar de casta, de cor i de voler, ho hem aconseguit. Brugui ha tirat de casta, de cor, de voler... Té un nivell altíssim», va concretar sobre l’esquerrà, que està de dolç i que s’ha erigit com el gran líder d’aquest Nàstic.Seligrat lamenta que el públic no pugui assistir en directe a partits com aquest, ja que «espero que la gent que estava malament quan el Nàstic estava dissetè, com quan jo vaig arribar, estigui feliç ara veient al Nàstic líder». Sobre la titularitat de Wilfred, va apuntar que «Wilfred és titular perquè cada setmana intento treure els que estan millor cada partit» i va agrair que «Els quatre futbolistes que han sortit des de la banqueta han estat com han d’estar. Espero que això li serveixi a tothom».