Apoteòsic (4-2)

El Nàstic remunta un 0-2 amb un home menys i acaba golejant en un partit que quedarà per a la història

Actualitzada 15/11/2020 a les 14:22

Marca Carlos Martínez

Pitjor, impossible

Albarrán, expulsat

FITXA TÈCNICA

Apoteòsic el succeït al Nou Estadi, amb un Nàstic que es veia abocat a la derrota perdent 0-2 i sense Carlos Albarrán, expulsat, i que va acabar golejant (4-2) gràcies a un doblet de Brugui i a les dianes de Gerard Oliva i de Quintanilla. Mai un partit va semblar tant perdut i va acabar d’aquesta manera.Canvis en totes les línies per part de Toni Seligrat. Tant l’empat dels grana al Municipal Sagnier com situacions relacionades amb sancions i lesions van tornar a sacsejar els cromos d’un Seligrat que, per començar, va presentar un relleu a la porteria. Wilfred, ja recuperat de la seva lesió, va entrar per Gonzi. En defensa, Carlos Albarrán tornava després de sanció i qui no jugava per la vermella que va veure davant del Prat era Marc Trilles. Jesús Rueda el substituïa. En el centre del camp era novetat Fran Miranda per Javier Ribelles, acompanyat sempre de Javi Bonilla i d’un ja consolidat Francesc Fullana. Brugui a la dreta, Gerard Oliva pel centre i, a l’esquerra, nou canvi. En comptes de Pol Ballesteros hi actuava Thomas Amang en el ja tradicional ball de rotacions en aquest cantó de l’atac grana que, de moment, no ha trobat amo i senyor.El Nàstic va fer-se l’amo i senyor del partit des de bon començament. Amb ganes de guanyar i d’agradar, els futbolistes locals no tan sols van presentar candidatura a ser protagonistes del joc, sinó que van demostrar una capacitat de pressió que no s’havia vist, almenys de forma tan evident, durant els darrers enfrontaments. La consigna de Seligrat era clara: pressionar a dalt impedint la sortida de pilota rival. Gerard Oliva va lluir més que mai en el partit en el qual va mostrar més precisió i Brugui, tot qualitat però que mai escapa d’un bon cos a cos, també va demostrar les seves habilitats. Més intermitent Amang que, com sempre, una de cal i una de sorra. Concentrat en moments i completament desconnectat en d’altres.Va poder canviar ben aviat el signe de l’enfrontament, encara que tant la defensa rival com el porter van estar atents. En la primera acció de totes, centrada des de la banda esquerra que arriba a rematar Brugui i que, en primera instància, va desviar Bañuz amb la punta dels dits i, després, un defensor rival. Van demanar mans els jugadors del Nàstic, però res de res, segons el col·legiat.Es va créixer poc a poc un Nàstic que, amb circulació lenta i pausada, buscava trobar espais com el que va aconseguir dibuixar als onze minuts de joc, quan Oliva va guanyar un cos a cos complicat amb un rival i va veure com feia la diagonal Brugui. L’esquerrà va fer la cursa però es va trobar amb la mà de Bañuz que, segurament el va arribar a impactar, sempre després de la pilota. També ho provava el Nàstic de lluny, com en el minut 16, quan Bonilla, des de fora de l’àrea, disparava creuat, a l’esquerra de la meta defensada per Bañuz.Quan millor estava el Nàstic, cop molt dur en forma de gol visitant. Robatori de pilota, contraatac de llibre i gol de Carlos Martínez als 25 minuts de joc. Pràcticament no s’havia acostat l’Andorra a la meta rival i, en la primera que va tenir, va obrir la llauna.La rèplica grana no va trigar a produir-se i, a més, va ser doble, però la pilota no entrava. Primer, Rueda rematava, fregant l’escaire, una centrada lateral en el 29’ i, cinc minuts després, Quintanilla, també de cap, fregava el gol a la sortida d’un córner. No era perquè el Nàstic no ho intentés, però la pólvora es va mullar durant la primera meitat.Quan l’únic que podia passar pel cap dels jugadors havia de ser empatar ràpidament, el que va succeir va ser tot el contrari. Molt mal refús de Wilfred a peus d’un rival, de Bover, cap a tres quarts de camp. Amb defensors per endavant, el centrecampista de l’Andorra no va trobar cap tipus d’oposició, va avançar passeta a passeta i, quan ho va creure convenient, va disparar, impossible per a un Wilfred que va començar la jugada amb aquesta pífia en forma de passada al rival.Els nervis van arribar als jugadors del Nàstic. Les imprecisions en la passada van fer acte de presència massa aviat i l’Andorra va aprofitar-ho per a controlar el duel. El primer moviment en forma de canvi de Seligrat va trigar 62 minuts a fer acte de presència. Joel Marín, futbolista que estava demanant pas en les darreres setmanes, va entrar per Fran Miranda. Canvi netament ofensiu i que també va servir per endarrerir lleugerament la posició de Bonilla, deixant Fullana i el mateix Joel com a interiors.El partit va entrar, a partir del segon de l’Andorra, en un punt de bogeria d’aquells que agraden als que n’acaben sent protagonistes en positiu i que ensorren al rival. Expulsió per vermella directa de Carlos Albarrán en el 69’, per una dura entrada a la medul·lar i, quan tot feia indicar que aquesta circumstància provocaria una golejada, va reaccionar el Nàstic. Primer, amb l’1-2 de vaselina de Gerard Oliva en el 73’ i, cinc minuts més tard, amb l’empat de Brugui, que va enviar al fons de la xarxa de tisora una gran centrada des de la dreta.Encara restava un món per disputar-se. El Nàstic, amb un menys, ho tenia molt complicat, però, coses del futbol, va acabar golejant. Quintanilla, en el 90’ tocat, va aprofitar un refús a l’interior de l’àrea per a posar el tercer i, amb el partit vençut, en el 95’, Brugui va recollir una esfèrica en el centre del camp, va posar-hi tot el que li quedava d’energia, va conduir i va fer el quart. Increïble el que es va veure al Nou Estadi.Wilfred, Carlos Albarrán, Quintanilla, Jesús Rueda, Joan Oriol, Fran Miranda (Joel Marín, 62’), Francesc Fullana (Fausto Tienza, 71’), Javi Bonilla, Brugui, Gerard Oliva (Pol Domingo i Thomas Amang (Fran Carbia, 71’).Bañuz, Gaffour, Adrià Vilanova, Rai Marchán (Víctor Casadeús, 89’), Borja, Riverola, Bover (Marc Aguado, 77’), David Martín, Carlos Martínez (Ballarín, 77’), Rubén Enri (Iker Goujón, 89’) i Pau Martínez.0-1, Carlos Martínez (25’); 0-2, Bover (48’); 1-2, Gerard Oliva (73’); 2-2, Brugui (78’); 3-2, Quintanilla (90’); 4-2, Brugui (95’)Raúl Campos Hierro (català). Va mostrar la targeta groga al local Brugui; i als visitants Rai Marchán i Rubén Enri. Va mostrar la targeta groga a l’entrenador local, Toni Seligrat. Va mostrar la targeta vermella a Carlos Albarrán (69’).Partit a porta tancada al Nou Estadi.