El CBT no pot amb l'Albacete Basket (68-79)

Nova ensopegada dels tarragonins al Serrallo contra un Albacete superior a la part decisiva de l'enfrontament

Actualitzada 14/11/2020 a les 21:09

El CBT ha caigut avui contra l'Albacete Basket al Serrallo en un partit competit fins a finals del tercer quart, quan els visitants han passat a l'atac. A partir d’aquí, han estat els jugadors de l'Albacete qui s’han apoderat de l’enfrontament amb cistelles fàcils que han desestabilitzat els blaus. Els de Berni no han sabut reaccionar a temps i han encaixat la tercera derrota a casa. Ferran Torres ha estat el millor del CBT, amb 12 punts, 5 rebots i 15 de valoració.

El partit començava amb imprecisions per part dels dos equips però amb un David Ndiaye anotant els 4 primers punts per al seu equip, el que li donava també el primer avantatge (4 – 2). Després dels cinc primers minuts, s’hi afegien Zanca i Tugores, amb un triple, per recuperar el domini que els de Berni havien perdut (11 – 9). S’ajustaven les forces i el partit requeria un dominador. Amb el seu encert, Albacete Basket s’oferia per emportar-se el primer assalt per 19 a 22.

Amb aquesta inercia arrencava el següent quart. David Fernández i Aarón Guzmán pretenien apropar els seus però eren els visitants els que aconseguien un +7 que obligava a Berni a parar el partit. Els tarragonins oferien una tímida reacció de la mà de Kevin Coronel, i tornaven de ple al partit gràcies a un 2+1 de David Ndiaye després de forçar una antiesportiva (34 – 34). Amb el segon triple de Coronel, el CBT recuperava momentàniament el domini del marcador, després de molts minuts sense fer-ho (37 – 36). Els blaus dominaven el rebot ofensiu en els darrers minuts de quart i això sumat a un triple de David Fernández feia que els equips marxessin a vestidors amb la màxima igualtat (40 – 40).

Coronel seguia inspirat, però l’equip no aconseguia ser regular i deixava que fos l’Albacete el que seguís dominant el partit a nivell ofensiu. Dos triples consecutius del CBT (Zanca i Tugores) posaven els seus a dos (47 – 49), però els visitants impedien que els de Berni fessin perillar el seu avantatge. A l’altre costat, l’Albacete aconseguia cistelles fàcils i es posava amb +9 a la finalització del període (52 – 61).

Albacete sortia disparat a l’últim quart, amb un parcial de 0 a 9 i sense miraments. Era Víctor Vinós qui trencava la sequia blava amb cinc punts consecutius, que intentaven reconduir la situació. Els de Berni encadenaven errors i pilotes perdudes, el que feia que entressin 14 punts per sota als últims cinc minuts (59 – 73). Amb un joc ràpid, baixaven la diferència fins als 10, però Albacete no es deixaria sorprendre i s’emportaria la victòria per 68 a 79.