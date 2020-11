Batalla de gegants al Nou Estadi

Actualitzada 14/11/2020 a les 20:07

El Gimnàstic de Tarragona no es pot permetre la llicència de fallar més. Després de l'ensopegada en forma d'empat contra el Prat (1-1) del passat diumenge, els de Toni Seligrat tenen la complicada missió de sumar de tres contra l'Andorra. Demà, a les dotze del migdia i a porta tancada.

Els tarragonins han sumat cinc punts en el que va de temporada pels sis del seu rival. Són dues de les millors plantilles, sobre el paper, del subgrup 3A de la categoria de bronze del futbol espanyol. Més emoció impossible i molt en joc tot i tractar-se de la cinquena jornada del campionat lliguer.

Toni Seligrat no podrà comptar amb Marc Trilles, sancionat per la vermella que va veure al Sagnier. En principi, els que sí hi seran són Wilfred, Fran Carbia i Pedro Martín, que ja estarien recuperats de les seves respectives molèsties. Com en els anteriors partits, es preveuen canvis a l'onze.

Gonzi podria continuar sota pals, mentre que Carlos Albarrán tornarà al lateral dret després de complir sanció. A l'esquerre és insubstituïble Joan Oriol, mentre que al centre actuarien Quintanilla i Jesús Rueda, tot i que Pol Domingo compta amb opcions.

Per davant, Ribelles i Miranda es disputaran el pivot, amb Javi Bonilla i Fullana en els interiors. Brugui actuarà a la dreta, Oliva pel centre i a l'esquerra, entre Pol Ballesteros, Pedro Martín i Joel Marín està la cosa. Ballesteros va marcar el gol al Prat i va signar uns bons 45 minuts, mentre que Pedro no està al cent per cent i Joel demana pas. Fins demà, no es desvelarà la incògnita.