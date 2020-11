Un Andorra que no coneix la derrota posarà a prova al Nàstic al Nou Estadi

Els andorrans i el Llagostera, tot i que els gironins amb dos partits menys, són els únics que no han perdut cap enfrontament

Actualitzada 12/11/2020 a les 19:25

Al Gimnàstic de Tarragona només li val la victòria contra l’Andorra aquest diumenge, en el duel que es disputarà al Nou Estadi a partir de les dotze del migdia. Cinc són els punts que ha sumat l’equip tarragoní dels dotze en joc, un menys que el seu pròxim rival.Els andorrans poden presumir de ser un dels dos equips del subgrup 3A que encara no coneixen la derrota. L’altre és el Llagostera, encara que els gironins tan sols han disputat dos duels, la meitat que l’Andorra. Tercer (Nàstic) contra segon mesuraran forces en un partit que es presumeix igualat i després del qual, si algú en surt vencedor, també pot acabar molt reforçat de cara a pròximes cites. De fet, els de Toni Seligrat descansaran la pròxima setmana i, per aquest mateix motiu, tenen més urgències que el seu rival.L’Andorra ha format una plantilla temible, possiblement, a banda de la del Barça B, la que més pot comparar-se, pel que fa a nivell, a la del Nàstic. Nacho Castro, tècnic dels andorrans, compta amb una plantilla molt competitiva i, sobretot, amb una gran quantitat de pólvora a la davantera. Vells coneguts a Tarragona com Víctor Casadesús, el temible Carlos Martínez o l’ex de Reus i de l’Almeria Rubén Enri són una carta de presentació que, d’entrada, ha de provocar una gran quantitat de respecte.El rival que visitarà el Nou Estadi diumenge posa en pràctica a la gespa el 4-3-3 i la seva meta aquesta temporada és la d’ascendir a la Segona Divisió A. El club presidit per Gerard Piqué compta amb futbolistes que han tingut experiència a Segona Divisió A i destaca per bon futbol, però directe quan el partit així ho requereix.A la porteria, Nico Ratti és indisctutible i, en defensa, hi ha homes com Gaffour que aporten el gra d’experiència. Ell actua en el lateral dret, Borja acostuma a jugar a l’esquerra i Adrià Vilanova i Rai Marchán, a l’eix. En el centre del camp, Martí Riverola és absolutament indiscutible, Bover, Ballarín i David Martín es disputen les dues posicions d’interior. A dalt, Carlos Martínez, Rubén Enri i Pau Martínez van ser els tres escollits la setmana passada, durant el triomf de l’Andorra contra el Barça B (1-0). Ara bé, Marc Aguado també competeix per un lloc en un onze en el qual està molt cara la titularitat.El Nàstic arribarà, en principi, amb tota la plantilla disponible excepte el sancionat Marc Trilles, tot i que Wilfred, Pedro Martín i Fran Carbia arrosseguen molèsties.